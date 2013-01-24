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X-tremeUltinon LED

信号和内部照明灯

127996700KX2
  • 有效确保行车安全和时尚出行体验 有效确保行车安全和时尚出行体验 有效确保行车安全和时尚出行体验
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    X-tremeUltinon LED 信号和内部照明灯

    127996700KX2

    有效确保行车安全和时尚出行体验

    闪耀明亮的 LED 外饰灯，其光色与氙气和 LED 车头灯完美匹配。360° 均匀光导漫射。采用飞利浦 CeraLight 技术，提供 12 年使用寿命。 查看所有优势

    X-tremeUltinon LED 信号和内部照明灯

    有效确保行车安全和时尚出行体验

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    有效确保行车安全和时尚出行体验

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      闪耀明亮的光效

      • T10
      • 白色 6700K
      • 50 流明
      • 示廓灯
      为客户提供 3 年有限保修

      为客户提供 3 年有限保修

      闪耀明亮的光效

      6700K 亮白光 LED 车灯，其光色与氙气和 LED 车头灯有效匹配

      360° 均匀光导漫射

      360° 光学设计，实现均匀光导漫射。

      符合 ECE 光束样式（前方定位功能）*

      拥有与普通卤素灯相似或更佳的光束样式，因此不会向道路上的其他行人和驾驶员发出眩光 * 没有针对 LED 灯泡的现有 ECE 规定。在多种常用灯具上测试了 ECE 光束样式合规性，这些灯具的 LED 灯泡光束样式与 ECE 认可的卤素灯光束样式相匹配

      飞利浦 CeraLight™ 技术

      飞利浦 CeraLight™ 专利技术确保超长 LED 使用寿命，这得益于：o 优质的散热性能，带来有效的 LED 冷却效果 o 散热底座设计，高度抗冲击和抗振 o 完美隔离短路

      技术规格

      • 产品描述

        技术
        LED
        使用寿命
        12
        流明
        50  lm
        电压
        12  伏
        额定功率
        1  瓦
        应用
        • 车内灯
        • 停车灯
        基座
        W2.1X9.5D
        色温
        白色 6700K
        范围
        X-tremeUltinon LED
        类型
        T10

      • 营销特点

        使用效果
        最大限度确保行车安全和时尚出行体验
        产品亮点
        闪耀明亮的 LED 车灯

      • 物流信息

        箱规
        X2
        参考
        127996700KX2
        EAN（日本）
        8727900391787
        订购代码（日本）
        39178730

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