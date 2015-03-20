X-tremeUltinon LED 信号和内部照明灯
有效确保行车安全和时尚出行体验
闪耀明亮的 LED 外饰灯，其光色与氙气和 LED 车头灯完美匹配。360° 均匀光导漫射。采用飞利浦 CeraLight 技术，提供 12 年使用寿命。 查看所有优势
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X-tremeUltinon LED 信号和内部照明灯
闪耀明亮的光效
6700K 亮白光 LED 车灯，其光色与氙气和 LED 车头灯有效匹配
360° 均匀光导漫射
360° 光学设计，实现均匀光导漫射。
符合 ECE 光束样式（前方定位功能）*
拥有与普通卤素灯相似或更佳的光束样式，因此不会向道路上的其他行人和驾驶员发出眩光 * 没有针对 LED 灯泡的现有 ECE 规定。在多种常用灯具上测试了 ECE 光束样式合规性，这些灯具的 LED 灯泡光束样式与 ECE 认可的卤素灯光束样式相匹配
飞利浦 CeraLight™ 技术
飞利浦 CeraLight™ 专利技术确保超长 LED 使用寿命，这得益于：o 优质的散热性能，带来有效的 LED 冷却效果 o 散热底座设计，高度抗冲击和抗振 o 完美隔离短路
技术规格
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市场规格
- 使用效果
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最大限度确保行车安全和时尚出行体验
- 产品亮点
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闪耀明亮的 LED 车灯
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产品描述
- 应用
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- 基座
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W2.1X9.5D
- 色温
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白色 6700K
- 使用寿命
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12
- 流明
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50
lm
- 产品系列
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X-tremeUltinon LED
- 技术
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LED
- 类型
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T10
- 电压
-
12
伏
- 额定功率
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1
瓦
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物流信息
- 箱规
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X2
- 参考
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127996700KX2
- 订购代码（日本）
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39178730
- EAN（日本）
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8727900391787
- 请确保依照当地交通法规改装 LED 车灯，若违反相关法规，需自行负责。
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