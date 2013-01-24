有效确保行车安全和时尚出行体验
闪耀明亮的 LED 外饰灯，其光色与氙气和 LED 车头灯完美匹配。360° 均匀光导漫射。采用飞利浦 CeraLight 技术，提供 12 年使用寿命。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
有效确保行车安全和时尚出行体验
闪耀明亮的 LED 外饰灯，其光色与氙气和 LED 车头灯完美匹配。360° 均匀光导漫射。采用飞利浦 CeraLight 技术，提供 12 年使用寿命。 查看所有优势
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闪耀明亮的 LED 外饰灯，其光色与氙气和 LED 车头灯完美匹配。360° 均匀光导漫射。采用飞利浦 CeraLight 技术，提供 12 年使用寿命。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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闪耀明亮的 LED 外饰灯，其光色与氙气和 LED 车头灯完美匹配。360° 均匀光导漫射。采用飞利浦 CeraLight 技术，提供 12 年使用寿命。 查看所有优势
6700K 亮白光 LED 车灯，其光色与氙气和 LED 车头灯有效匹配
360° 光学设计，实现均匀光导漫射。
拥有与普通卤素灯相似或更佳的光束样式，因此不会向道路上的其他行人和驾驶员发出眩光 * 没有针对 LED 灯泡的现有 ECE 规定。在多种常用灯具上测试了 ECE 光束样式合规性，这些灯具的 LED 灯泡光束样式与 ECE 认可的卤素灯光束样式相匹配
飞利浦 CeraLight™ 专利技术确保超长 LED 使用寿命，这得益于：o 优质的散热性能，带来有效的 LED 冷却效果 o 散热底座设计，高度抗冲击和抗振 o 完美隔离短路
产品描述
营销特点
物流信息