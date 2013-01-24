耐用且持久的 LED 照明灯具

您想要明亮时尚的车灯。但是，您不想不断更换坏掉的灯泡。这是传统车头灯的一个显著缺陷：灯光越强，寿命越短。在相同的光线亮度下，LED 寿命更持久。飞利浦 X-tremeVision LED 外饰灯极其耐用。得益于采用最新技术创新，它们可防止热量和振动带来的损坏，可持续使用长达 12 年。由于大多数汽车在使用该段时间后都将面临换新或升级，您时尚的新外饰灯将在您车辆的整个使用寿命中坚守岗位。