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X-tremeUltinon LED

汽车内饰灯

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    X-tremeUltinon LED 汽车内饰灯

    12823HCRIX1

    更明亮，更时尚

    高显色 (90+CRI) LED 内饰灯，令内饰和物体均呈现出清晰鲜艳的色彩，蓝光发射减少，增加视觉舒适度。均匀光导漫射。持久耐用的 LED 具有 12 年使用寿命。 查看所有优势

    X-tremeUltinon LED 汽车内饰灯

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    高显色 (90+CRI) LED 内饰灯，令内饰和物体均呈现出清晰鲜艳的色彩，蓝光发射减少，增加视觉舒适度。均匀光导漫射。持久耐用的 LED 具有 12 年使用寿命。 查看所有优势

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      • 灯泡数量：1
      • 12 伏，6500 K 和谐蓝光
      • 内饰

      最高质量级别的飞利浦汽车照明

      技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能。您就获得高端大气的风格。而且您通过高级 LED 照明系统获得更安全、更平稳、更愉快的驾驶体验。

      耐用且持久的 LED 照明灯具

      您想要明亮时尚的车灯。但是，您不想不断更换坏掉的灯泡。这是传统车头灯的一个显著缺陷：灯光越强，寿命越短。在相同的光线亮度下，LED 寿命更持久。飞利浦 X-tremeVision LED 外饰灯极其耐用。得益于采用最新技术创新，它们可防止热量和振动带来的损坏，可持续使用长达 12 年。由于大多数汽车在使用该段时间后都将面临换新或升级，您时尚的新外饰灯将在您车辆的整个使用寿命中坚守岗位。

      蓝光发射更少

      蓝光可产生眩光，这会降低视觉对比度并影响锐度和清晰度。它还可能导致眼睛疲劳、头痛、身体及精神疲劳。蓝光的来源包括电脑屏幕、电子设备、荧光灯和 LED 灯。与标准 LED 内饰灯相比，飞利浦高显色 90+CRI LED 灯蓝光发射更少，可增加视觉舒适感。

      多功能灯座安装选项

      随附多功能灯座选项，可轻松替换 T10 和 Festoon 30 毫米型车内灯

      呈现真实内饰色彩

      CRI（显色指数）是灯具显现物体真实色彩准确度的衡量指标。标准 LED 内饰灯可能会让物体呈现出不自然的色彩。飞利浦高显色 90+CRI LED 灯可令物体呈现出清晰鲜艳的色彩，改善观感。

      更明亮的内饰灯，便于查看车内的一切

      无论是您的手机、您的钥匙还是孩子丢失的左脚鞋子，在某种程度上，我们都不得不在照明不足的汽车内搜寻丢失了的物品。使用飞利浦 LED 内饰灯，可为您提供温暖、明亮和均匀的漫射光。因此，在您下次在后备厢、贮物箱周围或汽车地板上搜寻时，您将可以准确、轻松地找到物品。

      技术规格

      • 产品描述

        技术
        LED
        应用
        车内灯
        基座
        • SV8.5-8
        • w2.1x9.5d
        • Ba9s
        范围
        X-tremeUltinon LED
        类型
        多功能灯座 车内灯
        色温
        白色 6500K
        使用寿命
        12 年
        流明 [lm]
        100
        电压 [V]
        12
        功率 [W]
        1.1

      • 营销特点

        使用效果
        明亮的现代内饰

      • 物流信息

        EAN
        8727900395488
        订购代码
        39548830
        箱规
        X1
        参考
        12823HCRIX1

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