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    DayLightGuide LED 日间行车灯

    12825WLEDX1

    独有设计，实现最佳可视度

    新一代高功率 Luxeon LED 日间行车灯可提升行车安全性和时尚出行体验，增强日夜可视性。

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    DayLightGuide LED 日间行车灯

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    独有设计，实现最佳可视度

    安全时尚驾驶

    • 日间光导技术
    • 12 伏
    • 15 瓦
    智能夹固式系统

    智能夹固式系统

    智能夹固式系统的安装十分简单。在任何槽中安装托架，只需将模块卡入到位。模块将紧紧锁定并且可以防盗。

    亮度可调：日夜均保持亮起

    亮度可调：日夜均保持亮起

    我们的日光解决方案日夜均保持亮起。在白天时，LED 日光灯使车更显眼，并且使朝着相反方向移动的其他车辆驾驶员或行人能够更快地察觉，从而从总体上增强道路安全。该系统在夜间会自动变暗。

    高品质铝质外壳

    高品质铝质外壳

    坚实耐用的高品质铝制外壳可防腐，适合全天候使用：水、盐、沙、灰尘毫无机会。因此具有很长的使用寿命且无需维护工作。

    防水和耐砂砾冲击

    防水和耐砂砾冲击

    高品质铝制外壳和镜头，可防水和耐砂砾冲击。安装后，系统无需维护。

    经认可的光导技术

    经认可的光导技术

    光导技术带给您独特的照明效果。与早期解决方案的点式外观相反，通过 2 束引导的灯光十分均匀，可扩展至更广的视角。与任何其它飞利浦解决方案一样，光束符合所有认证的标准。

    兼容混合动力和电动汽车

    兼容混合动力和电动汽车

    飞利浦的日间行车灯系列兼容于混合动力和电动汽车技术。

    广角，更加显眼

    广角，更加显眼

    经认可的光导技术可产生均匀无点的光导漫射，并产生超宽的光束。

    高功率新一代 LED

    高功率新一代 LED

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      亮度更高

    • 产品描述

      ECE 认证
      产品系列
      日光指南
      技术
      LED
      类型
      日光指南
      电压 [V]
      12

    • 技术规格

      应用
      日光
      认证
      ECE R87
      功耗 (DRL)
      2 x 7.7 瓦
      功耗（位置灯）
      2 x 2.4 瓦

    • 最大的可见度

      光束角
      比标准光束宽 150%
      色温
      6000K
      LED 寿命
      5000 小时
      强度 (DRL)
      550  cd/m²
      强度（位置灯）
      80  cd/m²

    • 稳定性

      优质表面处理
      高品质铝质外壳
      耐砂砾冲击
      汽车测试 PSA B21 7090
      DRL 设置抵抗
      水、盐、灰尘和沙

    • 便捷安装

      夹固式系统
      兼容开始与停止
      带 ACC 控制

    • 订单信息

      订单输入
      12825WLEDX1
      订购代码
      38638733

    • 包装数据

      EAN1
      8727900386387
      EAN3
      8727900386394

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