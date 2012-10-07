DayLightGuide LED 日间行车灯
独有设计，实现最佳可视度
新一代高功率 Luxeon LED 日间行车灯可提升行车安全性和时尚出行体验，增强日夜可视性。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
智能夹固式系统
智能夹固式系统的安装十分简单。在任何槽中安装托架，只需将模块卡入到位。模块将紧紧锁定并且可以防盗。
亮度可调：日夜均保持亮起
我们的日光解决方案日夜均保持亮起。在白天时，LED 日光灯使车更显眼，并且使朝着相反方向移动的其他车辆驾驶员或行人能够更快地察觉，从而从总体上增强道路安全。该系统在夜间会自动变暗。
高品质铝质外壳
坚实耐用的高品质铝制外壳可防腐，适合全天候使用：水、盐、沙、灰尘毫无机会。因此具有很长的使用寿命且无需维护工作。
防水和耐砂砾冲击
高品质铝制外壳和镜头，可防水和耐砂砾冲击。安装后，系统无需维护。
经认可的光导技术
光导技术带给您独特的照明效果。与早期解决方案的点式外观相反，通过 2 束引导的灯光十分均匀，可扩展至更广的视角。与任何其它飞利浦解决方案一样，光束符合所有认证的标准。
兼容混合动力和电动汽车
飞利浦的日间行车灯系列兼容于混合动力和电动汽车技术。
广角，更加显眼
经认可的光导技术可产生均匀无点的光导漫射，并产生超宽的光束。
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
亮度更高
-
产品描述
- ECE 认证
-
是
- 产品系列
-
日光指南
- 技术
-
LED
- 类型
-
日光指南
- 电压 [V]
-
12
-
技术规格
- 应用
-
日光
- 认证
-
ECE R87
- 功耗 (DRL)
-
2 x 7.7 瓦
- 功耗（位置灯）
-
2 x 2.4 瓦
-
最大的可见度
- 光束角
-
比标准光束宽 150%
- 色温
-
6000K
- LED 寿命
-
5000 小时
- 强度 (DRL)
-
550
cd/m²
- 强度（位置灯）
-
80
cd/m²
-
稳定性
- 优质表面处理
-
高品质铝质外壳
- 耐砂砾冲击
-
汽车测试 PSA B21 7090
- DRL 设置抵抗
-
水、盐、灰尘和沙
-
便捷安装
- 夹固式系统
-
是
- 兼容开始与停止
-
带 ACC 控制
-
订单信息
- 订单输入
-
12825WLEDX1
- 订购代码
-
38638733
-
包装数据
- EAN1
-
8727900386387
- EAN3
-
8727900386394
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