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  • 有效确保行车安全和时尚出行体验 有效确保行车安全和时尚出行体验 有效确保行车安全和时尚出行体验

    X-tremeUltinon LED 车灯

    12832X1

    有效确保行车安全和时尚出行体验

    高强度白色 LED 外饰灯，用于实现倒车功能。确保良好的可视性和安全性，有效提升视野。超强耐热和抗振，实现超长使用寿命。

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    X-tremeUltinon LED 车灯

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    有效确保行车安全和时尚出行体验

    高强度亮光

    • 灯泡类型：T16
    • 每包 1 个
    • 12 伏
    高强度亮光

    高强度亮光

    高功率氙气白色 LED 车灯，有效提升视野。

    符合 ECE 光束样式*

    符合 ECE 光束样式*

    与标准卤素灯的光束样式相似或更好，因此有效提升视野。

    12 年使用寿命

    12 年使用寿命

    超强耐热和抗振

    为客户提供 3 年有限保修

    为客户提供 3 年有限保修

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      高性能 LED
      产品亮点
      高强度明亮 LED 车灯

    • 产品描述

      应用
      倒车灯
      基座
      W2.1X9.5D
      色温
      白色 6700K
      使用寿命
      12 年
      流明
      200  lm
      产品系列
      X-tremeUltinon LED
      技术
      LED
      类型
      T16
      电压
      12  伏
      额定功率
      3.4  瓦

    • 环保规格

      重金属
      • 无镉
      • 无汞
      • 无铅

    • 包装数据

      包装类型
      塑封包装

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