X-tremeUltinon LED 车灯
有效确保行车安全和时尚出行体验
高强度白色 LED 外饰灯，用于实现倒车功能。确保良好的可视性和安全性，有效提升视野。超强耐热和抗振，实现超长使用寿命。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
高强度亮光
高功率氙气白色 LED 车灯，有效提升视野。
符合 ECE 光束样式*
与标准卤素灯的光束样式相似或更好，因此有效提升视野。
技术规格
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市场规格
- 使用效果
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高性能 LED
- 产品亮点
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高强度明亮 LED 车灯
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产品描述
- 应用
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倒车灯
- 基座
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W2.1X9.5D
- 色温
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白色 6700K
- 使用寿命
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12 年
- 流明
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200
lm
- 产品系列
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X-tremeUltinon LED
- 技术
-
LED
- 类型
-
T16
- 电压
-
12
伏
- 额定功率
-
3.4
瓦
-
环保规格
- 重金属
-
-
包装数据
- 包装类型
-
塑封包装
- 请确保依照当地交通法规改装 LED 车灯，若违反相关法规，需自行负责。
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