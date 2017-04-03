12953BWX2
超亮。超白。超耐用。
飞利浦极昼光X-tremeUltinon LED[~H4] 汽车车头LED灯泡搭载专有LUXEON高功率LED芯片，实现增亮200%*的6000K炫酷白光。专有SafeBeam安全光型投射技术，安全驾驶无眩光。采用先进的 AirFlux 设计，经久耐用，符合ECE认证。<br>查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
在黑暗中驾驶要求比较严苛，因此需要依靠车头灯照明。前视野和外围视野对于提升您的驾驶能力和更安全的行驶都十分重要。飞利浦 X-tremeUltinon LED 汽车车头灯的强光可将能见度提高多达 200%*。一旦您体验过这种日光效果，您将会更喜欢 LED。您的视域范围越大，您的表现就越好，反应就越快，您就越安全。所以不要畏惧黑暗，选择飞利浦，您就有十足的信心和把握开始夜间行车。（*与飞利浦以往产品相比）
飞利浦 X-tremeUltinon LED 车头灯具有高达 6000K 的色温，基于车规级 LUXEON 技术，可发出亮白、日光般的光束。有了清晰度增加的视野，您就能够更好地发现障碍物，采取合适的驾驶线路。而且由于您不必费劲查看前方地形，亮度增加的灯光可以让您获得舒适度增加的和令人兴奋的夜间行车体验。
优秀的车头灯绝非只是能够发出优质光线的灯。打造亮度前所未有的汽车 LED 灯泡成为更轻松的工作。重要的是您利用额外光线来做什么。不可控强光并非驾驶的理想之选，并可能产生危险的眩光。配合 SafeBeam 技术，飞利浦 LED 车头灯可将光线聚集在您所需之处。根据有关卤素前照灯的道路安全规定，设计均匀准确的光束模式。光线控制的精确度提高之后，您即可具有清晰的能见度，使您成为一个良好,安全性增加的夜间驾驶员。
就像眼睛是我们心灵的窗口，车头灯也能表达出爱车的很多事。如果您希望升级您的格调，不需购买新款汽车，升级车头灯是最聪明的花钱方式。您的爱车是您身份的象征，所以让飞利浦 LED 车头灯代言您的风格。您获得的灯不是常见的黄灯，而是一款现代化的通透白灯。为了获得高端大气的外观，聪明的驾驶员则会选择具有非凡造型的飞利浦 LED 车头灯。
您想要明亮时尚的车头灯，但您不想频繁更换出故障的灯。这是传统车灯的一个较大缺陷；灯光越强烈，其寿命就越短。在较高的光强级别, LED 持续时间很长，飞利浦 X-tremeUltinon LED 产品展现出卓越的耐用性。由于具有 AirFlux 和 AirCool 热量管理系统等功能，其使用寿命长达 12 年。在大多数汽车不断更换或升级的时间内，您的时尚新车头灯将会伴随您的爱车一生。
LED 车头灯灯泡产生热量，这些热量需要控制。飞利浦 AirFlux 和 AirCool 技术是一种将热量从车灯关键部件驱走的智能冷却系统。通过增加耐热性，飞利浦 LED 车头灯比目前市场上的其他同类产品更为耐用。但该耐用的车灯不仅仅是物有所值，提供很多便利，而且关乎安全。您不会希望您的车灯在使用时突然出现故障。使用飞利浦 LED 灯，您可以在静谧祥和的氛围中进行驾驶。
技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能。您就获得高端大气的风格。而且您通过高级 LED 照明系统获得更安全、更平稳、更愉快的驾驶体验。
其设计可轻易安装在兼容的车辆上，驾驶员具有一定的保养经验即可轻松升级兼容车头灯。但是我们建议新的飞利浦 LED 车头灯由专业技工安装——他们将会确保您能够随时准备出发。尽管这些车头灯可以与广泛的现有车型兼容，但并非所有类型的汽车都受支持。
市场规格
产品描述
寿命
光学特性
电子特性
订单信息
包装数据
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。