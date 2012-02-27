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    LED 信号和内部照明灯

    12956X2

    最大程度安全时尚地驾驶

    某些装备 CANBus 控制器系统的车辆如安装 LED 灯泡可能会导致显示短划线错误。使用飞利浦 CEA5W 警告消除器可消除这些错误信号，享受性能优异的飞利浦 [~5 W] LED 信号灯泡带来的流畅体验。

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    LED 信号和内部照明灯

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    最大程度安全时尚地驾驶

    LED 警告消除器

    • 灯泡类型：CANbus 5 瓦
    • 每包 2 个
    • 12 伏，5 瓦

    LED 警告消除器

    在一些配备 CANbus 控制系统的车辆上，安装 LED 灯泡可能导致仪表盘上出现错误信号。借助飞利浦 LED 警告消除器，您可以避免 CANbus 系统的故障诊断导致的那些错误信号。

    技术规格

    • 市场规格

      产品亮点
      适用于 LED 指示灯 [约 5 瓦] 的 CANbus 适配器 防止出现错误信号
      使用效果
      先进的汽车系统 易于安装 无缝性能

    • 产品描述

      应用
      • 前方位置
      • 车内灯
      规格
      CEA 12956 12 伏 5 瓦 X2
      ECE 认证
      产品系列
      LED CANbus
      技术
      LED
      类型
      约 5 瓦灯泡 [R5W、T10、W5W、Festoon]

    • 电子特性

      额定功率
      1.8  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订购代码
      39722294

    • 包装数据

      EAN1
      8727900397222
      EAN3
      8719018005007

    • 包装产品信息

      MOQ（适用于专业买家）
      4

    • 寿命

      寿命
      3000 小时

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