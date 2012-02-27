LED 信号和内部照明灯
最大程度安全时尚地驾驶
某些装备 CANBus 控制器系统的车辆如安装 LED 灯泡可能会导致显示短划线错误。使用飞利浦 CEA5W 警告消除器可消除这些错误信号，享受性能优异的飞利浦 [~5 W] LED 信号灯泡带来的流畅体验。 查看所有优势
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最大程度安全时尚地驾驶
LED 警告消除器
- 灯泡类型：CANbus 5 瓦
- 每包 2 个
- 12 伏，5 瓦
LED 警告消除器
在一些配备 CANbus 控制系统的车辆上，安装 LED 灯泡可能导致仪表盘上出现错误信号。借助飞利浦 LED 警告消除器，您可以避免 CANbus 系统的故障诊断导致的那些错误信号。
技术规格
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市场规格
- 产品亮点
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适用于 LED 指示灯 [约 5 瓦] 的 CANbus 适配器 防止出现错误信号
- 使用效果
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先进的汽车系统 易于安装 无缝性能
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产品描述
- 应用
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- 规格
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CEA 12956 12 伏 5 瓦 X2
- ECE 认证
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否
- 产品系列
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LED CANbus
- 技术
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LED
- 类型
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约 5 瓦灯泡 [R5W、T10、W5W、Festoon]
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电子特性
- 额定功率
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1.8
瓦
- 电压
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12
伏
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订单信息
- 订购代码
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39722294
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包装数据
- EAN1
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8727900397222
- EAN3
-
8719018005007
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包装产品信息
- MOQ（适用于专业买家）
-
4
-
寿命
- 寿命
-
3000 小时
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