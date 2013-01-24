技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能。您就获得高端大气的风格。而且您通过高级 LED 照明系统获得更安全、更平稳、更愉快的驾驶体验。
您想要明亮时尚的车灯。但是，您不想不断更换坏掉的灯泡。这是传统车头灯的一个显著缺陷：灯光越强，寿命越短。在相同的光线亮度下，LED 寿命更持久。飞利浦 X-tremeVision LED 外饰灯极其耐用。得益于采用最新技术创新，它们可防止热量和振动带来的损坏，可持续使用长达 12 年。由于大多数汽车在使用该段时间后都将面临换新或升级，您时尚的新外饰灯将在您车辆的整个使用寿命中坚守岗位。
随附多功能灯座选项，可轻松替换 T10 和 Festoon 30 毫米型车内灯
内部照明灯不仅要具有高性能和舒适感，它还需要美观。将您的内部照明灯升级为更明亮的温馨灯光或日光效果。因此，在您打开后备箱或启动仪表盘灯时，您可以更具格调地进行操作。您的汽车是您身份的体现，使用飞利浦 LED 内饰灯彰显您的格调。
无论是您的手机、您的钥匙还是孩子丢失的左脚鞋子，在某种程度上，我们都不得不在照明不足的汽车内搜寻丢失了的物品。使用飞利浦 LED 内饰灯，可为您提供温暖、明亮和均匀的漫射光。因此，在您下次在后备厢、贮物箱周围或汽车地板上搜寻时，您将可以准确、轻松地找到物品。
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