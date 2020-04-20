搜索词

  • 谨慎驾驶 谨慎驾驶 谨慎驾驶

    LongLife EcoVision 经久耐用

    12972LLECOB1

    谨慎驾驶

    是否对频繁更换车头灯灯泡感到厌烦？飞利浦恒劲光系列汽车灯泡具有更长的使用寿命，是寻求最大程度减少车辆维护工作的驾驶者的理想之选。

    查看所有优势

    LongLife EcoVision 经久耐用

    相似产品

    See all 车灯

    谨慎驾驶

    使用寿命更长，更换次数更少

    • 灯泡类型：H7
    • 12 伏，55 瓦
    • 使用寿命长，更换次数少
    • 很耐用的灯泡
    • 灯泡数量：1
    一次更换两个车前灯，实现安全性的提高

    一次更换两个车前灯，实现安全性的提高

    强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果

    种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

    种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

    哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车产品包括所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。

    飞利浦汽车灯泡均采用高质量的石英玻璃制造

    飞利浦汽车灯泡均采用高质量的石英玻璃制造

    紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。

    高品质的灯丝设计，最大程度减少维护

    高品质的灯丝设计，最大程度减少维护

    有了飞利浦 LongLifeEcoVision，您需要更换灯泡的次数明显减少。这使它们成为特别适用于高电压汽车的灯泡。

    飞利浦汽车灯泡高度抗湿

    飞利浦汽车灯泡高度抗湿

    灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：如果一滴冷水接触到热灯泡会发生什么？当您带着破损的车头灯具驶过水塘时就可能发生这种情况。

    屡获殊荣的汽车灯泡制造商

    屡获殊荣的汽车灯泡制造商

    我们的汽车灯泡经常获得汽车专家的褒奖

    飞利浦汽车灯高度抗紫外线

    飞利浦汽车灯高度抗紫外线

    飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命

    延长使用寿命

    使用飞利浦恒劲光系列，驾驶员在长达 1500 小时内无需操心更换车头灯。

    符合 ECE 认证的高质量标准

    飞利浦汽车产品和服务在原厂设备制造商市场和售后市场中被视为一流品质。采用优质产品制造，并按照最高规格进行测试，我们的产品旨在为客户带来最高的安全性和舒适的驾驶体验。我们的整个产品系列都经过完整测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。简而言之，品质值得信赖。

    更换更少，浪费更少

    它是寻求环保照明解决方案的驾驶员的明智之选。

    飞利浦是主要汽车制造商的选择。

    近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

    符合 ECE 认证的高质量标准

    飞利浦汽车专门为原始设备制造商市场以及零配件市场生产一流的产品，并提供一流的服务。我们的产品采用优质材料制造，并按照最高规格进行测试，以求为客户带来最高的安全性和最佳的驾驶舒适度。我们的整个生产都经过精心测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      持久
      产品亮点
      • 使用寿命长达 1500 小时
      • 延长使用寿命

    • 产品描述

      应用
      • 远光灯
      • 前雾灯
      • 近光灯
      基座
      PX26d
      规格
      恒劲光系列 H7
      ECE 认证
      产品系列
      恒劲光系列
      技术
      卤素灯
      类型
      H7

    • 寿命

      寿命
      高达 1500 小时

    • 光学特性

      流明
      1500 ±10%  lm
      色温
      高达 3100 K

    • 电子特性

      额定功率
      55  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订单输入
      12972LLECOB1
      订购代码
      36200830

    • 包装数据

      包装类型
      B1
      EAN1
      8727900362008
      EAN3
      8727900362015

    • 包装产品信息

      宽度
      9.5  厘米
      高度
      13.5  厘米
      每件净重
      11.8  克
      每件毛重
      35  克
      长度
      3.4  厘米
      包装数量
      1
      MOQ（适用于专业买家）
      10

    • 外包装信息

      长度
      26  厘米
      宽度
      14.5  厘米
      高度
      14.1  厘米
      每件毛重
      0.35  千克

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    © Koninklijke Philips N.V.，2004 - 2026。保留所有权利。

    点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

    我已了解

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。