强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果
哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车产品包括所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。
紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。
有了飞利浦 LongLifeEcoVision，您需要更换灯泡的次数明显减少。这使它们成为特别适用于高电压汽车的灯泡。
灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：如果一滴冷水接触到热灯泡会发生什么？当您带着破损的车头灯具驶过水塘时就可能发生这种情况。
我们的汽车灯泡经常获得汽车专家的褒奖
飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命
使用飞利浦恒劲光系列，驾驶员在长达 1500 小时内无需操心更换车头灯。
飞利浦汽车产品和服务在原厂设备制造商市场和售后市场中被视为一流品质。采用优质产品制造，并按照最高规格进行测试，我们的产品旨在为客户带来最高的安全性和舒适的驾驶体验。我们的整个产品系列都经过完整测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。简而言之，品质值得信赖。
它是寻求环保照明解决方案的驾驶员的明智之选。
近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。
飞利浦汽车专门为原始设备制造商市场以及零配件市场生产一流的产品，并提供一流的服务。我们的产品采用优质材料制造，并按照最高规格进行测试，以求为客户带来最高的安全性和最佳的驾驶舒适度。我们的整个生产都经过精心测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。
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