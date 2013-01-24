全新石英玻璃技术，带来精确的光输出

采用全新的飞利浦钻石精密石英玻璃生产技术，可确保提供清晰的分界线和明亮的有效点，从而在需要时为您带来更大亮度。此外，石英玻璃还具有更大的耐热冲击力，可保护灯泡的使用寿命并增强紫外吸光度，从而保护您的车头灯光学器件。