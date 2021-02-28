12972XVPS2
出色的亮度，安全性更高
飞利浦 X-tremeVision Pro150 不仅具有出色的亮度，而且还带有以往同类高性能灯泡所不具备的极高使用寿命，让您和您所爱的人在道路上更加安全。
灯泡类型：H7
每包 2 个
12 伏，55 瓦
凭借飞利浦 X-tremeVision Pro150，您可以尽享高达 150% 的亮度。驾车回家与家人团聚，即使在黑暗和恶劣天气条件下也可清晰地看到路况。先进的灯丝设计可提供更高精确度和亮度，从而实现道路的出色照明，而全新钻石精密石英玻璃技术可确保更大亮度。
采用全新的飞利浦钻石精密石英玻璃生产技术，可增加光通量并提供更好的耐热冲击和耐压性。贵重气体的定制成分可进一步防止灯丝老化。这意味更亮且使用寿命更长（达 450 小时）（指 H7；H1：350h），这可能是此类强劲灯泡中的理想使用寿命。
与其仅更换故障的灯泡，倒不如成对更换车头灯灯泡，这样更有意义。现代灯泡提供增强的光输出和出色性能，从而带来更安全的驾驶体验。通过成对更换灯泡，您可以节省时间和成本，避免车头灯故障的风险，尽享更明亮和平衡的光束，但最重要的是，为您和您的家人带来更安全的驾驶体验。