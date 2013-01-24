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X-tremeVision Pro150

汽车车头灯灯泡

12972XVPS2
  • 出色的亮度，安全性更高 出色的亮度，安全性更高 出色的亮度，安全性更高
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    X-tremeVision Pro150 汽车车头灯灯泡

    12972XVPS2

    出色的亮度，安全性更高

    飞利浦 X-tremeVision Pro150 不仅具有出色的亮度，而且还带有以往同类高性能灯泡所不具备的极高使用寿命，让您和您所爱的人在道路上更加安全。 查看所有优势

    X-tremeVision Pro150 汽车车头灯灯泡

    出色的亮度，安全性更高

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      高性能和长使用寿命完美搭配

      • 灯泡类型：H7
      • 每包 2 个
      • 12 伏，55 瓦

      查看更多情况，安全驾驶

      凭借飞利浦 X-tremeVision Pro150，您可以尽享高达 150% 的亮度。驾车回家与家人团聚，即使在黑暗和恶劣天气条件下也可清晰地看到路况。先进的灯丝设计可提供更高精确度和亮度，从而实现道路的出色照明，而全新钻石精密石英玻璃技术可确保更大亮度。

      高性能灯泡，可使用 450 小时(2)

      采用全新的飞利浦钻石精密石英玻璃生产技术，可增加光通量并提供更好的耐热冲击和耐压性。贵重气体的定制成分可进一步防止灯丝老化。这意味更亮且使用寿命更长（达 450 小时）（指 H7；H1：350h），这可能是此类强劲灯泡中的理想使用寿命。

      成对更换，不会影响安全性

      与其仅更换故障的灯泡，倒不如成对更换车头灯灯泡，这样更有意义。现代灯泡提供增强的光输出和出色性能，从而带来更安全的驾驶体验。通过成对更换灯泡，您可以节省时间和成本，避免车头灯故障的风险，尽享更明亮和平衡的光束，但最重要的是，为您和您的家人带来更安全的驾驶体验。

      冷光可提供更清晰的视线和更大舒适度

      在黑暗条件下驾驶会使眼睛累，从而导致视觉紧张和增加疲劳风险。飞利浦 X-tremeVision Pro150 可投射 3,400K 的增亮白光，为您的前方视线提供更高对比度，这有助于您更有信心地识别和辨别靠近的物体。查看更清晰，更长时间保持警觉，从而使您的驾驶体验更安全、更愉悦。

      飞利浦是主要汽车制造商的选择

      技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦原装设备质量产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）进行设计和开发，高生产标准始终保持如一。飞利浦 X-tremeVision Pro150 与主要品牌的车型兼容，如 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen。请参阅产品选择器指南以了解更多信息。

      为自己提供更多时间来发现和避免危险

      由于飞利浦 X-tremeVision Pro150 可将光线在道路上投射得 70 米更远，它可提高您对潜在危险的反应。延伸您的安全距离意味着您和您的乘客可尽享更安全的驾驶。

      技术规格

      • 包装数据

        EAN1
        8719018012685
        EAN3
        8719018012692
        包装类型
        S2

      • 产品描述

        技术
        卤素灯
        应用
        远光灯
        范围
        X-tremeVision Pro150
        类型
        H1
        ECE 认证
        规格
        H7 12972 XVP 12V 55W PX26d S2
        基座
        PX26d
        应用 2
        近光灯
        应用 3
        前雾灯

      • 电子特性

        额定功率
        55  瓦
        电压
        12  伏

      • 市场规格

        使用效果
        亮度更高
        产品亮点
        光量增加 150%

      • 光学特性

        色温
        3.400  K
        流明
        1,500 ±10%

      • 订单信息

        订单输入
        12972XVPS2
        订购代码
        01268530

      • 外包装信息

        高度
        12.0  厘米
        长度
        32.5  厘米
        宽度
        24.2  厘米
        每件毛重
        1.414  千克

      • 包装产品信息

        高度
        13.0  厘米
        长度
        10.6  厘米
        每件净重
        12  克
        宽度
        5.6  厘米
        MOQ（适用于专业买家）
        10
        包装数量
        2

      • 寿命

        寿命
        450 小时

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