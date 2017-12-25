CANbus adaptor LED LED CANbus 适配器
出色的电气性能
飞利浦 H7 LED-CANbus 适配器是对H7 规格的 LED 头灯的理想补充。其易于安装，能确保与您的汽车实现出色的电气匹配，消除可能出现的仪表盘报警故障。 查看所有优势
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CANbus adaptor LED LED CANbus 适配器
出色的电气性能
平稳应对
- 适用于 LED-头灯 [~H7]
- 每包 2 个
- 高级汽车系统
确保 LED-头灯 [~H7] 的性能
某些车型针对基于 LED 的改型灯具有特定挑战。高品质的飞利浦 CANbus 适配器可确保平稳应对任何电气问题。它们可解决有关仪表板上错误消息或 LED 频闪的问题。
轻松安装
得益于先进的设计，CANbus 适配器的安装十分便捷，确保从一开始就能为您提供出色性能。
任何条件下都能展现理想性能
CANbus 适配器采用的汽车应用设计充分考虑到了发动机舱在日常使用中所面临的严苛条件。
技术规格
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市场规格
- 产品亮点
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出色的电气性能
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产品描述
- 应用
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H7
- 规格
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12176C2
- ECE 认证
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否
- 产品系列
-
LED CANbus
- 技术
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LED
- 类型
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[~H7]
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订单信息
- 订单输入
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12176C2
- 订购代码
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5064994
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包装数据
- 包装类型
-
C2
- EAN1
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8719018050649
- EAN3
-
8719018050656
-
包装产品信息
- MOQ（适用于专业买家）
-
4
- 请确保依照当地交通法规使用替换式 LED 车灯，若有违反相关法规需自行负责。
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