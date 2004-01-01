抑菌外壳，可有效抑制细菌生长

细菌已成为全球医院和临床环境中一个日益严重的问题，因为它们会导致危及生命的感染。飞利浦 CareSuite 电视通过在外壳材料中使用符合 JIS Z2801 标准的抗菌添加剂（使其成为显示器外壳的组成部分）解决了这一难题。现在，这种保护罩可以拟制“金黄色葡萄球菌（肠胃炎）”、“大肠杆菌”和“克雷伯氏菌性（肺炎）”等常见的微生物，确保您及患者的健康。