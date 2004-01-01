专业电视 19HFL5214W/12
专业床边电视
内置 Chromecast™、可访问 Google Play™ 商店，还有更多功能。这款由 Android™ 提供支持的床边电视专为医疗环境中的私人观看而设计，将直观功能与医疗级设计融为一体。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
专业床边电视
内置 Chromecast™、可访问 Google Play™ 商店，还有更多功能。这款由 Android™ 提供支持的床边电视专为医疗环境中的私人观看而设计，将直观功能与医疗级设计融为一体。
专业床边电视
内置 Chromecast™、可访问 Google Play™ 商店，还有更多功能。这款由 Android™ 提供支持的床边电视专为医疗环境中的私人观看而设计，将直观功能与医疗级设计融为一体。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
专业床边电视
内置 Chromecast™、可访问 Google Play™ 商店，还有更多功能。这款由 Android™ 提供支持的床边电视专为医疗环境中的私人观看而设计，将直观功能与医疗级设计融为一体。
专业床边电视
内置 Chromecast™。
- 19 英寸 HeartLine
- 支持 Android™
内置 Chromecast。将内容投射到大屏幕
通过智能设备（移动设备、笔记本电脑、平板电脑）实现无忧、安全的电影、演示等无线传输，将内容投射到采用 Android 技术的飞利浦专业电视上。Chromecast 经济实惠，无需额外的硬件，并且安全可靠，适合专业使用。用户只需轻触智能设备上的 Chromecast 图标，即可开始从数千种支持投射的应用程序中流式传输内容，而他们的智能设备则可以作为遥控器使用。
Google Play 商店。查询、观看、游戏
您可以一键访问 Google Play 商店，轻松向飞利浦专业电视添加应用、游戏、音乐、电影等内容。
易于清洁。配有坚固的正面玻璃面板。配有保护边框
正面钢化安全玻璃面板平整，便于清洁。玻璃具有疏水性，不易沾染指纹，无凸起纽扣，因此不会有细菌进入缝隙。通过电视背面的按钮，可以方便地禁用内置的触摸感应控件，以便进行清洁。
使用简便。集成背光式触摸控件
这款飞利浦专业医疗电视的前面板集成触摸控件。基本控件的位置非常方便，只要患者朝着控件抬起手指，它们就会亮起来，确保便捷操作。
阅读灯。让患者无论在白天或业务都能自在阅读
给予他们在白天或夜间畅快阅读的自由。阅读灯位于飞利浦专业医疗电视底部边框的下方，使用非常方便。阅读灯通过前触摸控制面板上的按钮操作：只要手指或手靠近，按钮就会亮起。
电位隔离式耳机连接
电隔离可确保患者的耳机与这款飞利浦专业医疗电视之间尽可能安全的连接。没有电流会从耳机电路进入周围的电气环境。从而确保保护患者和敏感医疗器械。
CMND 与控制。操作、更新、保养
在本地（局域网或射频）连接上运行显示屏网络。CMND 与控制可让您执行控制输入和监测显示屏状态等重要功能。无论您是控制一个屏幕还是多个屏幕都不在话下。
AppControl。安全地远程安装和管理应用
对飞利浦专业电视上安装的应用程序进行全面、集中的控制。AppControl 允许您在选定电视或整个网络上安装、删除和管理应用程序。因此无论您要管理多少台电视，都可以为访客和客户提供个性化体验。
兼容 MyChoice。内置付费内容观看解决方案。
在任何环境下提供付费观看内容 - 从完整的付费观看全部频道模式，到精选付费内容。MyChoice 是一种集成解决方案，允许观看者通过输入代码或插卡的形式解锁付费观看频道。
医用级电源
这款飞利浦专业医疗电视附带符合 EN/IEC 60601-1 和 EN/IEC 60601-1-2 标准的电源。
抑菌外壳，可有效抑制细菌生长
细菌已成为全球医院和临床环境中一个日益严重的问题，因为它们会导致危及生命的感染。飞利浦 CareSuite 电视通过在外壳材料中使用符合 JIS Z2801 标准的抗菌添加剂（使其成为显示器外壳的组成部分）解决了这一难题。现在，这种保护罩可以拟制“金黄色葡萄球菌（肠胃炎）”、“大肠杆菌”和“克雷伯氏菌性（肺炎）”等常见的微生物，确保您及患者的健康。
技术规格
-
图片/显示
- 屏幕对角线尺寸（英寸）
-
19
英寸
- 屏幕对角线尺寸（公制）
-
47
厘米
- 显示屏
-
LED 高清电视
- 面板分辨率
-
1366 x 768p
- 亮度
-
200
cd/m²
- 视角（水平）
-
45/45
度
- 视角（垂直）
-
25/40
度
-
调谐器/接收/发送
- 数字电视
-
-
DVB-T/T2/C
-
HEVC 全高清（最高可达 1080p60）
- 模拟电视
-
PAL
- IP 播放
-
-
Multicast
-
Unicast
-
HLS
-
OTT 应用程序频道
-
Android 电视
- 操作系统
-
Android TV™ 9 (Pie)
- 预装应用程序
-
-
Netflix*
-
YouTube
-
Google Play 商店*
-
Google Play 电影
-
Google Play 游戏
-
YouTube 音乐
- 内存容量（闪存）
-
16GB*
-
人性化功能
- 酒店模式
-
-
音量限制
-
开启设置控制
-
安装菜单锁定
-
菜单锁定
-
本地控制锁定
-
禁锢模式
- 吸力控制
-
- 您的品牌
-
-
可自定义主屏幕
-
可自定义欢迎应用程序
-
位置名称 (GeoNames ID)
-
CMND 和创建
-
自定义仪表板 (HTML&APK)
- CMND 和控制
-
-
离线频道编辑器
-
离线设置编辑器
-
IP/RF 远程管理
-
TV Group 管理
-
通过 USB 进行本地更新
-
即时初始克隆
- 控制
-
-
AppControl
-
JEDI 本地 Android 电视控制
-
用于电视控制的 JSON API - JAPIT
-
Xpress 串行协议
-
Crestron 已连接
-
操纵杆
- 交互式 DRM
-
-
VSecure
-
Playready 平滑串流
-
Securemedia
- 创收
-
MyChoice
- CMND 与签入
-
- 共享
-
-
内置 Chromecast
-
安全共享
-
网络管理共享
- 便利性
-
-
Google Assistant*
-
Google 帐户登录
-
天气预报
-
支持 >40 种菜单语言
-
时钟处于关闭模式
-
主题电视
-
闹钟唤醒
-
定时关机
-
医疗保健功能
- 控制
-
- 便利性
-
-
阅读灯
-
接近传感器
-
电视把手
-
TalkBack 功能
-
独立的主扬声器静音
-
清洁锁功能
- 安全
-
-
钢化玻璃
-
双重隔离 II 类
-
阻燃
-
电位隔离式耳机输出
-
IEC/EN60601-1
- 卫生
-
-
正面防指纹玻璃
-
疏水涂层
-
顺滑后盖设计
-
JISZ2801 抗菌外壳
- EMC
-
IEC/EN60601-1-2
-
多媒体
- 支持视频播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
-
MPEG1
-
MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
HEVC
-
兼容：AVI、MKV
-
VP9
- 支持的音乐格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA（v2 至 v9.2）
-
WMA-PRO（v9 和 v10）
- 支持的字幕格式
-
- 支持的图像格式
-
- 支持 USB 视频分辨率
-
1920x1080p（60 赫兹）
-
音频
- 音响输出功率
-
5 (2x2.5)
瓦
- 浴室扬声器输出
-
1.5 瓦单声道 8 欧姆
- 喇叭
-
- 声音功能
-
-
DTS-HD
-
兼容杜比全景声
-
Dolby MS12D
-
AC-4
-
DTS 录音棚音效
-
功率
- 使用环境温度
-
0 °C 至 40 °C
- 输入
-
12V 直流电压
- 待机功耗
-
<0.5 瓦
- 外接电源
-
- 能源标签级别
-
E
- 欧盟能源标签功率
-
14
瓦
- 节能功能
-
ECO 节能模式
- EPREL 注册编号
-
964360
-
附件
- 随附
-
-
直流电源适配器
-
直流电源线 1.5m
-
交流电源线
-
保修单
-
法律及安全手册
- 可选
-
-
直流电源线 3m 22AV1965A/12
-
简易遥控器 RC 22AV1601B/12
-
医疗保健遥控器 RC 22AV1604B/12
-
抗菌遥控器 22AV2204A
-
设置遥控器 22AV9574A/12
-
无线连接
- 无线 LAN
-
-
接口（侧面）
- 耳机输出
-
迷你插孔
- USB 1
-
USB 2.0
-
接口（背面）
- 浴室扬声器输出
-
迷你插孔
- 外部控制
-
RJ-48
- 天线
-
IEC-75
- HDMI1
-
HDMI 1.4
- 以太网（局域网）
-
RJ-45
-
连通性增强
- RJ48
-
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- HDMI
-
-
设计
- 颜色
-
白色
-
尺寸
- 产品重量
-
3.45
千克
- 可壁挂安装
-
- 设备尺寸（不含手柄）
-
(WxHwD) 469x326x39/49
毫米
- 产品重量（含手柄）
-
3.8
千克
- Netflix：特殊条款和条件适用，必须获得批准和应用后才能启用该应用程序。
- Google Assistant 的可用性取决于国家/地区和语言设置。要使用 Google Assistant，必须使用带语音功能的可选遥控器。
- 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。
- 飞利浦不保证应用程序正确功能的可用性或持续性。
- 根据设备的预先配置情况，实际可用内存可能会更少
- 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。
- 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。
- Android、Google Play 和 Chromecast 是 Google LLC 的商标
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