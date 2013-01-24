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LED 背光液晶显示器

19S4QAB/93
  • 精华功能，高效性能 精华功能，高效性能 精华功能，高效性能
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    LED 背光液晶显示器

    19S4QAB/93

    精华功能，高效性能

    飞利浦显示屏使用 25% 的可回收材料，外壳不含 PVC、BFR，环保高效。 查看所有优势

    LED 背光液晶显示器

    精华功能，高效性能

    飞利浦显示屏使用 25% 的可回收材料，外壳不含 PVC、BFR，环保高效。 查看所有优势

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      精华功能，高效性能

      实现最大效能

      • S 系列
      • 19 英寸（48.3 厘米）
      • 1280 x 1024 (SXGA)
      IPS-ADS 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS-ADS 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS-ADS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS-ADS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合欣赏照片、观看电影和浏览网页，而且适合要求始终确保色彩精确度和亮度一致性的专业应用领域。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

      内置立体声扬声器支持多媒体功能

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      SmartControl，高性能轻松调谐

      PC 软件可用于对显示器性能和设置进行微调。飞利浦为用户提供了两种显示设置调节选择。您既可以通过显示屏上的按钮浏览屏幕上显示的多层菜单，也可以使用飞利浦 SmartControl 软件来以一种熟悉的方式调节多种显示设置

      SmartPower：节省多达 50% 的能源

      SmartPower 是一种人工智能技术，它可以动态分享屏幕图像的内容，从而实现节能效果。背光源强度可以由系统自动控制和预设，使能耗减少多达 50%，大大节省了能源成本

      不含 PVC-BFR 的外壳

      飞利浦显示器外壳不含溴化阻燃剂和聚氯乙烯（不含 PVC-BFR）

      100% 回收包装材料

      飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料均采用可全面回收利用的材料。在特定型号中，我们采用 >= 65% 的使用后可回收塑料，确保减少废物。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除铅和汞等有害物质。我们的显示器外壳采用不含 PVC/BFR 的材料制成。有关详细信息，请访问飞利浦网站：http://www.asimpleswitch.com/global/。

      汞含量为零

      飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS-ADS LCD
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        19 英寸 / 48.3 厘米
        有效显示区
        374.78 x 299.83 毫米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        宽高比
        5:4
        出色分辨率
        1280 x 1024，60 赫兹
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        SmartResponse（标准）
        5 毫秒（灰阶响应时间）
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        1,000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.293 x 0.293 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 -83 千赫（水平）/ 56 -76 赫兹（垂直）
        sRGB
        Y

      • 连接

        信号输入
        • DVI-D（数字，HDCP）
        • VGA（模拟）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        内置扬声器
        1.5 瓦 x 2
        方便用户
        • SmartImage
        • 音量
        • SmartPower
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl Premium
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        ECO 节能模式
        8 瓦（标准）
        开启模式
        11.13 瓦（标准）（能源之星测试方法）
        待机模式
        < 0.3 瓦（标准）
        关闭模式
        < 0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        404 x 418 x 194  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        404 x 346 x 61  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        450 x 463 x 148  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        3.20  千克
        不带支座的产品（千克）
        2.80  千克
        带包装的产品（千克）
        4.92  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        MTBF（已经过证明）
        70,000 小时（不包括背光）

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 8.0
        • EPEAT*
        • 通过 TCO 认证
        • RoHS
        可回收包装材料
        100  %
        可回收材料
        25%
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • SEMKO
        • BSMI
        • GS
        • ERGO
        • WEEE
        • PSB
        • C-Tick
        • cETLus
        • TUV Ergo
        • TUV/GS
        • 乌克兰语
        • CCC
        • CECP

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        黑色
        表面
        纹理结构

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          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • EPEAT 等级仅在飞利浦注册产品的地区有效。请访问 https://www.epeat.net/ 了解您所在国家/地区的注册状态。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse