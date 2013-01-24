IPS-ADS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS-ADS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合欣赏照片、观看电影和浏览网页，而且适合要求始终确保色彩精确度和亮度一致性的专业应用领域。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！
显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。
PC 软件可用于对显示器性能和设置进行微调。飞利浦为用户提供了两种显示设置调节选择。您既可以通过显示屏上的按钮浏览屏幕上显示的多层菜单，也可以使用飞利浦 SmartControl 软件来以一种熟悉的方式调节多种显示设置
SmartPower 是一种人工智能技术，它可以动态分享屏幕图像的内容，从而实现节能效果。背光源强度可以由系统自动控制和预设，使能耗减少多达 50%，大大节省了能源成本
飞利浦显示器外壳不含溴化阻燃剂和聚氯乙烯（不含 PVC-BFR）
飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料均采用可全面回收利用的材料。在特定型号中，我们采用 >= 65% 的使用后可回收塑料，确保减少废物。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除铅和汞等有害物质。我们的显示器外壳采用不含 PVC/BFR 的材料制成。有关详细信息，请访问飞利浦网站：http://www.asimpleswitch.com/global/。
飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳