16:9 全高清显示屏，带给您更优观赏体验

全高清屏幕具有 1920 x 1080 的分辨率。这是目前体现优秀画面质量的高清信号源的最高分辨率。它支持来自所有信号源的 1080p 信号，包括最新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台，为未来做好了充分的准备。全面升级的信号处理功能可支持更高的信号质量和分辨率。它可生成具有出色的亮度和超凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。