SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。
白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。
SmartControl Lite 是基于 GUI 显示器控制软件的下一代 3D 代表。它允许用户通过鼠标精细调谐大多数显示器参数，包括颜色、亮度、屏幕校准、多媒体、ID 管理等等。
飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。
能源之星是美国环保局赞助的一项节能计划，该计划同时也为许多其它国家所采纳。能源之星认证确保您购买的产品符合全新的节能标准，并且在所有操作级别都能达到较高的能源效率。全新飞利浦显示器通过了能源之星 5.0 规格的认证，符合或超过相关标准。例如，能源之星 5.0 要求休眠模式下的功耗必须低于 1 瓦，而飞利浦显示器的休眠功耗不到 0.5 瓦。您可以从 www.energystar.gov 上了解到更多详细信息
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