能源之星节能水平高、功耗低

能源之星是美国环保局赞助的一项节能计划，该计划同时也为许多其它国家所采纳。能源之星认证确保您购买的产品符合全新的节能标准，并且在所有操作级别都能达到较高的能源效率。全新飞利浦显示器通过了能源之星 5.0 规格的认证，符合或超过相关标准。例如，能源之星 5.0 要求休眠模式下的功耗必须低于 1 瓦，而飞利浦显示器的休眠功耗不到 0.5 瓦。您可以从 www.energystar.gov 上了解到更多详细信息