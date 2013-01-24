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液晶显示器

230S8QHSB/93
  • 可靠且必不可少 可靠且必不可少 可靠且必不可少
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    液晶显示器

    230S8QHSB/93

    可靠且必不可少

    S 系列显示器业务效率出众。16:10 的显示比提供额外垂直高度，从而提高您的工作效率，同时采用无闪烁和 LowBlue 模式，可有效呵护您的双眼。 查看所有优势

    液晶显示器

    可靠且必不可少

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      可靠且必不可少

      提升业务效率

      • S 系列
      • 23（22.5 英寸/对角线 57.2 厘米）
      • 1920 x 1200 (WUXGA)
      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

      HDMI 可确保通用数字连接

      HDMI 可确保通用数字连接

      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      窄边框呈现出无缝外观

      窄边框呈现出无缝外观

      全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

      LowBlue 模式，高效保护视力

      LowBlue 模式，高效保护视力

      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      营造纸上阅读般体验的 EasyRead 模式

      营造纸上阅读般体验的 EasyRead 模式

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        22.5 英寸/57.2 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        488.16（水平）x 297.18（垂直）
        宽高比
        16:10
        出色分辨率
        1920 x 1200，60Hz
        像素密度
        101 PPI
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        1000:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        像素间距
        0.25425 x 0.24765 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        Y
        画面效果增强
        SmartImage
        色域（标准）
        NTSC 85%*，sRGB101.8%*
        显示屏色彩
        16.7M
        扫描频率
        30 - 83 千赫（水平）/ 56 -76 赫兹（垂直）
        sRGB
        Y
        EasyRead
        Y
        LowBlue 模式
        Y

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • HDMI 1.4
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • SmartImage
        • 输入
        • 亮度
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/25  度

      • 功率

        ECO 节能模式
        9.4 瓦（标准）
        开启模式
        14.99 瓦（标准）（能源之星 7.0 测试方法）
        待机模式
        < 0.3 瓦（标准）
        关闭模式
        < 0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        499 x 414 x 208  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        499 x 323 x 42  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        559 x 481 x 136  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        3.00  千克
        不带支座的产品（千克）
        2.58  千克
        带包装的产品（千克）
        4.53  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        70,000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 7.0
        • RoHS
        • 通过 TCO 认证
        • WEEE
        可回收包装材料
        100  %
        可回收材料
        25%
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CECP
        • CEL

      • 机壳

        前边框
        黑色/黑色
        后盖
        黑色/黑色
        基座
        银色/黑色
        表面
        纹理结构

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          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。