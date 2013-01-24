IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！
预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。
全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳