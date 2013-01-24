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具有 PowerSensor 技术的液晶显示器

240B7QPJEB/93
  • 图像清晰，性能高效 图像清晰，性能高效 图像清晰，性能高效
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    具有 PowerSensor 技术的液晶显示器

    240B7QPJEB/93

    图像清晰，性能高效

    飞利浦 PowerSensor 显示器使用 85% 的消费后可回收塑料，外壳不含 PVC、BFR，环保高效。 查看所有优势

    具有 PowerSensor 技术的液晶显示器

    图像清晰，性能高效

    飞利浦 PowerSensor 显示器使用 85% 的消费后可回收塑料，外壳不含 PVC、BFR，环保高效。 查看所有优势

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    飞利浦 PowerSensor 显示器使用 85% 的消费后可回收塑料，外壳不含 PVC、BFR，环保高效。 查看所有优势

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    图像清晰，性能高效

    飞利浦 PowerSensor 显示器使用 85% 的消费后可回收塑料，外壳不含 PVC、BFR，环保高效。 查看所有优势

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      图像清晰，性能高效

      具有 PowerSensor 技术

      • B 系列
      • 24（24.1 英寸/61.1 厘米对角线尺寸）
      • 1920 x 1200 (WUXGA)
      IPS 技术，提供全彩和宽视角显示

      IPS 技术，提供全彩和宽视角显示

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、出色清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和浏览网页，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      窄边框呈现出无缝外观

      窄边框呈现出无缝外观

      全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

      LowBlue 模式，高效保护视力

      LowBlue 模式，高效保护视力

      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

      SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

      SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来出色的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

      PowerSensor 节省的能源成本多达 70%

      PowerSensor 节省的能源成本多达 70%

      PowerSensor 是一种内置的“人体感应器”，能够通过传输和接收无线红外信号来确定用户是否就位，并在用户离开电脑时自动降低显示器的亮度，从而能够削减 70% 的电费并延长显示器的使用寿命。

      内置立体声扬声器支持多媒体功能

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      USB 3.0 可快速传输数据，并且可为智能手机快速充电

      超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，大大缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了全球标准，让您能够使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。

      SmartConnect 具有显示屏端口、HDMI 和 VGA 接口

      为保证大量连接，该系列飞利浦显示屏配有 VGA、显示屏端口、通用 HDMI 接口等多种连接，可使您享受高分辨率、无压缩视频和音频内容。USB 连接确保您拥有高速数据传输，同时享有全球连接。无论您使用什么资源，您都可以放心，本款飞利浦显示屏一定会确保您的投资经得住时间的考验！

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        24.1 英寸/61.1 厘米
        有效显示区
        518.4（横向） x 324（纵向）
        宽高比
        16:10
        出色分辨率
        1920 x 1200，60Hz
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        300  cd/m²
        对比度（标准）
        1000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.27 x 0.27 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        16.7M
        扫描频率
        30 - 83 千赫（水平）/ 56 -76 赫兹（垂直）
        sRGB

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 1.4
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        USB
        USB 3.0x2（1 瓦/快速充电）*
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        内置扬声器
        2 W x 2
        方便用户
        • SmartImage
        • 输入
        • PowerSensor
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        • 低蓝光模式
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        130  毫米
        枢轴
        90 度
        旋转
        -175/175  度
        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        ECO 节能模式
        15 瓦（标准）
        开启模式
        12.18 瓦（标准）（能源之星测试方法）
        待机模式
        < 0.3 瓦（标准）
        关闭模式
        零功耗开关
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        533 X 514 X 257  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        533 X 360 X 57  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        595 X 520 X 187  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        6.37  千克
        不带支座的产品（千克）
        4.07  千克
        带包装的产品（千克）
        8.86  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF（已经过证明）
        70,000 小时（不包括背光）

      • 可持续发展

        环境和能源
        • PowerSensor
        • 能源之星 8.0
        • EPEAT*
        • TCO 认证优势
        • RoHS
        可回收包装材料
        100  %
        消费后可回收塑料
        85%
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • SEMKO
        • cETLus
        • CU-EAC
        • TUV Ergo
        • TUV/GS
        • EPA
        • WEEE
        • ICES-003
        • 乌克兰语
        • CCC

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        黑色
        表面
        纹理结构

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          • EPEAT 等级仅在飞利浦注册产品的地区有效。请访问 https://www.epeat.net/ 了解您所在国家/地区的注册状态。
          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 快速充电符合 USB BC 1.2 标准
          • 响应时间值相当于 SmartResponse