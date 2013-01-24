主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

采用广色域技术的 QHD 液晶显示器

246E8FJAB/93
  • 色彩鲜艳，设计典雅 色彩鲜艳，设计典雅 色彩鲜艳，设计典雅
    -{discount-value}

    采用广色域技术的 QHD 液晶显示器

    246E8FJAB/93

    色彩鲜艳，设计典雅

    呈现前所未有的色彩。这款采用广色域技术的靓丽宽视角四倍高清显示屏为您呈现清晰的图像，色彩丰富、逼真，雅致的外观能让您的思维迸发出创新的火花。 查看所有优势

    采用广色域技术的 QHD 液晶显示器

    色彩鲜艳，设计典雅

    呈现前所未有的色彩。这款采用广色域技术的靓丽宽视角四倍高清显示屏为您呈现清晰的图像，色彩丰富、逼真，雅致的外观能让您的思维迸发出创新的火花。 查看所有优势

    色彩鲜艳，设计典雅

    呈现前所未有的色彩。这款采用广色域技术的靓丽宽视角四倍高清显示屏为您呈现清晰的图像，色彩丰富、逼真，雅致的外观能让您的思维迸发出创新的火花。 查看所有优势

    采用广色域技术的 QHD 液晶显示器

    色彩鲜艳，设计典雅

    呈现前所未有的色彩。这款采用广色域技术的靓丽宽视角四倍高清显示屏为您呈现清晰的图像，色彩丰富、逼真，雅致的外观能让您的思维迸发出创新的火花。 查看所有优势

    相似产品

    See all home-monitors

      色彩鲜艳，设计典雅

      • E 系列
      • 24（23.8 英寸/60.5 厘米对角线尺寸）
      • 2560 x 1440 (QHD)
      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

      玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

      LowBlue 模式，高效保护视力

      LowBlue 模式，高效保护视力

      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      超窄边框，呈现出无缝外观

      超窄边框，呈现出无缝外观

      全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

      DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得快速的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭使用的理想选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的不二之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。

      四倍高清 2560 x 1440 像素的晶晰图像

      这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

      内置立体声扬声器支持多媒体功能

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      SmartImage Lite 可轻松优化图像设置

      SmartImage Lite 是飞利浦的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得理想显示效果。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        AMD FreeSync™ 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        23.8 英寸/60.5 厘米
        有效显示区
        525.7（水平）x 295.7（垂直）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        2560 x 1440 @ 60 赫兹
        像素密度
        123 PPI
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶）*
        亮度
        300  cd/m²
        对比度（标准）
        1000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.205 x 0.205 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        画面效果增强
        SmartImage Lite
        色域（标准）
        NTSC 119%*，sRGB 133%*
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        54 - 84 kHz（水平）/46 - 75 Hz（垂直）
        LowBlue 模式
        sRGB

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 1.4
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        内置扬声器
        2 个 3 瓦
        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 音量
        • 输入
        • SmartImage lite
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        Kensington 锁
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        17.89 瓦（标准）（能源之星 7.0 测试方法）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        541 x 421 x 176  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        541 x 333 x 42  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        595 x 490 x 137  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        3.79  千克
        不带支座的产品（千克）
        3.29  千克
        带包装的产品（千克）
        5.72  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 7.0
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • 通过 TCO 认证
        • WEEE
        • CECP
        • CU
        • EPA
        • RCM
        • CCC

      • 机壳

        颜色
        黑色和青铜色
        表面
        光面

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • 2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931