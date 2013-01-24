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采用广色域技术的液晶显示器

246E8QDSB/93
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    采用广色域技术的液晶显示器

    246E8QDSB/93

    色彩鲜艳，设计典雅

    呈现前所未有的丰富色彩。这款具有广色域的靓丽宽视角显示屏提供了丰富、逼真的色彩。 查看所有优势

    采用广色域技术的液晶显示器

    色彩鲜艳，设计典雅

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      色彩鲜艳，设计典雅

      • E 系列
      • 24（23.8 英寸/60.5 厘米对角线尺寸）
      • 1920 x 1080（全高清）
      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      SmartContrast 深黑色层次细节

      SmartContrast 深黑色层次细节

      SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

      超窄边框，呈现出无缝外观

      超窄边框，呈现出无缝外观

      全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      SmartImage Lite 可轻松优化图像设置

      SmartImage Lite 是飞利浦的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得理想显示效果。

      符合主流国际标准的环保材料

      飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除有害物质，例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        AMD FreeSync™ 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        23.8 英寸/60.5 厘米
        有效显示区
        527.04（水平）x 296.46（垂直）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        1000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.275 x 0.275 毫米
        像素密度
        93 PPI
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        画面效果增强
        SmartImage Lite
        色域（标准）
        NTSC 108%*，sRGB 129%*
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        54 - 88 kHz（水平）/48 - 75 Hz（垂直）
        LowBlue 模式
        sRGB

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DVI-D（数字，HDCP）
        • HDMI（数字，HDCP）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        HDMI 音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 音量（ HDMI 音频输出）
        • 输入
        • SmartImage lite
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        Kensington 锁
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        14.46 瓦（标准）（能源之星 7.0 测试方法）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        540 x 419 x 176  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        540 x 333 x 37  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        595 x 490 x 137  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        3.27  千克
        不带支座的产品（千克）
        2.79  千克
        带包装的产品（千克）
        5.12  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        • 能源之星 7.0
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • RCM
        • CU
        • TUV/ISO9241-307
        • EPA
        • WEEE
        • CCC
        • CECP

      • 机壳

        颜色
        黑色/青铜色
        表面
        光面

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          奖项

          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931