SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。