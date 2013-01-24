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液晶显示器

246V6QSB/93
  • 具有逼真色彩的出众 LED 画面 具有逼真色彩的出众 LED 画面 具有逼真色彩的出众 LED 画面
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    液晶显示器

    246V6QSB/93

    具有逼真色彩的出众 LED 画面

    这款飞利浦显示屏让您享受绚丽色彩的画质。它配有 SmartContrast 等诸多基本功能，可确保丰富、明艳的图像，是您的理想选择！ 查看所有优势

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      具有逼真色彩的出众 LED 画面

      • V 系列
      • 24（23.6 英寸 / 59.9 厘米可视尺寸）
      • 1920 x 1080（全高清）
      MVA 显示屏采用宽视角和较深的对比度

      MVA 显示屏采用宽视角和较深的对比度

      飞利浦 MVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

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      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

      SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

      SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

      窄边框，呈现一体无缝外观

      窄边框，呈现一体无缝外观

      全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

      无汞环保显示器

      飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        MVA
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        23.6 英寸 / 59.9 厘米
        有效显示区
        521.28（横向）x 293.22（纵向）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        响应时间（标准）
        25 毫秒 (GtG)
        SmartResponse（标准）
        8 毫秒 (GtG)
        亮度
        250  cd/m²
        SmartContrast
        10,000,000:1
        对比度（标准）
        3000:1
        像素间距
        0.272 x 0.272 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 -83 千赫（水平）/ 56 -76 赫兹（垂直）
        sRGB
        Y

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DVI-D（数字，HDCP）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色

      • 便利性

        方便用户
        • 自动/向下
        • 4:3 宽度/向上
        • 亮度/返回
        • 菜单/确定
        • 打开/关闭电源
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 西班牙语
        • 简体中文
        • 瑞典语
        • 土耳其语
        • 繁体中文
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        27.78 瓦（标准），28.44 瓦（最大）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.5 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        543 x 418 x 227  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        543 x 335 x 53  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        606 x 482 x 131  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        3.62  千克
        不带支座的产品（千克）
        3.20  千克
        带包装的产品（千克）
        4.93  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CECP
        • WEEE
        • 中国 RoHS

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        光面（前边框）/质地（后盖）

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