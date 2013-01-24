PLS 显示屏采用可带给您 178/178 度加宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，PLS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
精心布置的 EasySelect 菜单切换键，让您可在屏幕显示菜单中快速轻松地调整显示器设置。
预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。
SmartImage Lite 是飞利浦独有的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得最佳显示效果。
全新的飞利浦显示屏利用最新技术面板，使用最精简的方法设计而成，其外边框厚度约为 2.5 毫米。通过结合约 9 毫米厚的面板内黑色矩阵条，大幅缩小了总体边框尺寸，最大限度地减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏特别适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。
飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。
飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除有害物质，例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。请访问飞利浦 http://www.asimpleswitch.com/global/ 了解更多信息。
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