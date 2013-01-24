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LED 背光液晶显示器

247E7QHSWP/93
  • 色彩生动，画质清晰细腻 色彩生动，画质清晰细腻 色彩生动，画质清晰细腻
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    LED 背光液晶显示器

    247E7QHSWP/93

    色彩生动，画质清晰细腻

    这款优雅迷人的宽视角显示屏具有窄边框，能提供绚丽色彩的非凡图像，设计典雅，可呈现明亮鲜活的人像，适用于任何家庭或办公室。 查看所有优势

    LED 背光液晶显示器

    色彩生动，画质清晰细腻

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      色彩生动，画质清晰细腻

      超窄边框

      • E 系列
      • 24（23.6 英寸 / 59.9 厘米可视尺寸）
      • 1920 x 1080（全高清）
      PLS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      PLS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      PLS 显示屏采用可带给您 178/178 度加宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，PLS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

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      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

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      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      EasySelect 菜单切换键，快速访问屏幕菜单

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      精心布置的 EasySelect 菜单切换键，让您可在屏幕显示菜单中快速轻松地调整显示器设置。

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

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      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      SmartImage Lite 可轻松优化图像设置

      SmartImage Lite 是飞利浦独有的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得最佳显示效果。

      超窄边框，最精简的外观

      全新的飞利浦显示屏利用最新技术面板，使用最精简的方法设计而成，其外边框厚度约为 2.5 毫米。通过结合约 9 毫米厚的面板内黑色矩阵条，大幅缩小了总体边框尺寸，最大限度地减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏特别适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

      无汞环保显示器

      飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。

      符合国际标准的环保材料

      飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除有害物质，例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。请访问飞利浦 http://www.asimpleswitch.com/global/ 了解更多信息。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        PLS LCD
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        23.6 英寸 / 59.9 厘米
        有效显示区
        521.28（横向）x 293.22（纵向）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        1920 x 1080 @ 60 赫兹
        响应时间（标准）
        7 GtG (BW)  毫秒
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        1000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.272 x 0.272 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage Lite
        无闪烁
        Y
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 -83 千赫（水平）/ 56 -76 赫兹（垂直）
        sRGB
        Y

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • HDMI（数字，HDCP）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        HDMI 音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 4:3 / 宽屏
        • 输入
        • SmartImage lite
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        16.94 瓦（标准）（能源之星 6.0 测试方法）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        535 x 422 x 213  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        535 x 323 x 60  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        490 x 602 x 110  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        3.2  千克
        不带支座的产品（千克）
        2.9  千克
        带包装的产品（千克）
        4.9  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 6.0
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • EPA
        • CCC
        • CECP
        • WEEE

      • 机壳

        颜色
        白色
        表面
        光面

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