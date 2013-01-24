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采用广色域技术的曲面液晶显示器

248E9QHSB5/93
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    采用广色域技术的曲面液晶显示器

    248E9QHSB5/93

    惊人的色彩，让您沉浸其中

    使用飞利浦曲面显示器，为您带来真实的沉浸式体验。24 英寸曲面 E 系列显示器拥有令人惊叹的全高清画质，让您获得真实的沉浸式体验。超宽色域技术为您提供卓越色彩品质，令图像栩栩如生！ 查看所有优势

    采用广色域技术的曲面液晶显示器

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      惊人的色彩，让您沉浸其中

      • E 系列
      • 24（对角 23.6 英寸/59.9 厘米）
      • 1920 x 1080（全高清）
      曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验

      曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验

      桌面显示器提供个性化用户体验，十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。

      VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

      VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

      飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的像素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

      玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

      窄边框呈现出无缝外观

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      全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

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      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      LowBlue 模式，高效保护视力

      LowBlue 模式，高效保护视力

      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      HDMI 可确保通用数字连接

      HDMI 可确保通用数字连接

      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      符合主流国际标准的环保材料

      飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除有害物质，例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        VA 液晶显示屏
        AMD FreeSync™ 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        23.6 英寸 / 59.9 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        521.4（水平）x 293.3（垂直）- 1500R 曲率*
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶）*
        像素密度
        93 PPI
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        3000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.272 x 0.272 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        画面效果增强
        SmartImage 游戏
        色域（标准）
        NTSC 102%*，sRGB 121%*
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 83 千赫（水平）/ 50 - 76 赫兹（垂直）
        sRGB
        LowBlue 模式

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • HDMI 1.4 x 1
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        HDMI 音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 亮度
        • 输入
        • SmartImage 游戏
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        31.30 瓦（标准）
        待机模式
        < 0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        < 0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        537 x 402 x 176  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        537 x 325 x 37  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        601 x 481 x 175  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        3.05  千克
        不带支座的产品（千克）
        2.80  千克
        带包装的产品（千克）
        4.79  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        • WEEE
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CECP
        • CU-EAC
        • TUV/ISO9241-307

      • 机壳

        颜色
        黑色/青铜色
        表面
        光面

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          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • 2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
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