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全高清纤薄 LED 电视

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  • 全高清 LED 电视 全高清 LED 电视 全高清 LED 电视
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    全高清纤薄 LED 电视

    24PFF5595/T3

    全高清 LED 电视

    永不过时的电视：飞利浦 5500 系列纤薄 LED 电视。让您体验栩栩如生的影像、清晰的音效和所需的全部功能（如便利的额外 USB 和 HDMI 端口），在家中尽享电视的乐趣。 查看所有优势

    全高清纤薄 LED 电视

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    全高清纤薄 LED 电视

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      全高清 LED 电视

      具有数码晶彩技术

      • 60 厘米（24 英寸）
      • LED 电视
      • DTMB
      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

      智能电视：等待您探索的新世界

      智能电视：等待您探索的新世界

      探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。

      LED 电视可使画面呈现令人难以置信的对比度

      凭借 LED 背光源，您可以享受低功耗和具有高亮度、令人难以置信的对比度和鲜艳色彩的优美画面。

      数码晶彩技术，精准呈现共享体验

      为了使不同来源的图像看起来都十分自然，飞利浦创造了数码晶彩技术。不论您是陶醉在喜爱的节目、电影、新闻中，还是与三五好友一起畅享美好的夜晚，优化的对比度、色彩和清晰度都能让您享受精彩纷呈的完美体验。

      全高清 LED 电视—明艳逼真的 LED 画面，令人难以置信的对比度

      画质很关键。普通高清电视可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      2 路 HDMI 输入和 Easylink，便于集成连接

      用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上，避免零乱的线缆。HDMI 使用未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。

      技术规格

      • 图片/显示

        面板分辨率
        1920 x 1080
        显示屏
        LED 全高清
        宽高比
        • 16:9
        • 4:3/16:9

      • 声音

        音效增强
        • 自动音量调节器
        • 晶晰声效 (Clear Sound)
        输出功率 (RMS)
        6 瓦

      • 多媒体应用

        音乐播放格式
        MP3
        图片播放格式
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4

      • 调谐器/接收/发送

        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        • MPEG4
        • MPEG2
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导
        HEVC 支持

      • 连接

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 单键式播放
        • 系统待机
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        HDMI 接口数
        2
        USB 数量
        1
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • 数字音频输出（光纤）
        • 计算机输入 VGA + 音频 L/R 输入
        无线连接
        集成 Wi-Fi 802.11n 2x2
        AV 接口数
        1

      • 功率

        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        主电源
        220 ~/ 50 赫兹
        功耗
        35  瓦
        待机功耗
        <=0.5 瓦
        节能功能
        • 定时器自动关闭
        • ECO 节能模式

      • 尺寸

        包装盒厚度
        118  毫米
        VESA 壁挂
        75 x 75 毫米
        包装盒高度
        426  毫米
        包装盒宽度
        670  毫米
        产品重量
        2.77  千克
        产品重量（含桌架）
        2.82  千克
        机身厚度
        70  毫米
        机身厚度（含桌架）
        135  毫米
        机身高度
        340  毫米
        机身高度（含桌架）
        356  毫米
        机身宽度
        567  毫米
        身机宽度（含桌架）
        567  毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 2 节 AAA 电池
        • 电源线
        • 遥控器
        • 桌架
        • 用户手册
        • 保修单
        • 快速入门指南

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入
        最高可支持 1920x1080 @ 60 赫兹
        视频输入
        • 24、25、30、50、60 赫兹
        • 高达 1920x1080p

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 2 节 AAA 电池
      • 电源线
      • 遥控器
      • 桌架
      • 用户手册
      • 保修单
      • 快速入门指南

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