包装盒中的其他物品
- 2 节 AAA 电池
- 电源线
- 遥控器
- 桌架
- 用户手册
- 保修单
- 快速入门指南
全高清 LED 电视
永不过时的电视：飞利浦 5500 系列纤薄 LED 电视。让您体验栩栩如生的影像、清晰的音效和所需的全部功能（如便利的额外 USB 和 HDMI 端口），在家中尽享电视的乐趣。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
全高清 LED 电视
永不过时的电视：飞利浦 5500 系列纤薄 LED 电视。让您体验栩栩如生的影像、清晰的音效和所需的全部功能（如便利的额外 USB 和 HDMI 端口），在家中尽享电视的乐趣。 查看所有优势
全高清 LED 电视
永不过时的电视：飞利浦 5500 系列纤薄 LED 电视。让您体验栩栩如生的影像、清晰的音效和所需的全部功能（如便利的额外 USB 和 HDMI 端口），在家中尽享电视的乐趣。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
全高清 LED 电视
永不过时的电视：飞利浦 5500 系列纤薄 LED 电视。让您体验栩栩如生的影像、清晰的音效和所需的全部功能（如便利的额外 USB 和 HDMI 端口），在家中尽享电视的乐趣。 查看所有优势
分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。
凭借 LED 背光源，您可以享受低功耗和具有高亮度、令人难以置信的对比度和鲜艳色彩的优美画面。
为了使不同来源的图像看起来都十分自然，飞利浦创造了数码晶彩技术。不论您是陶醉在喜爱的节目、电影、新闻中，还是与三五好友一起畅享美好的夜晚，优化的对比度、色彩和清晰度都能让您享受精彩纷呈的完美体验。
画质很关键。普通高清电视可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上，避免零乱的线缆。HDMI 使用未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。
图片/显示
声音
多媒体应用
调谐器/接收/发送
连接
功率
尺寸
附件
支持的显示分辨率