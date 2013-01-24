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全高清纤薄 LED 电视

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  • 全高清 LED 电视 全高清 LED 电视 全高清 LED 电视
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    全高清纤薄 LED 电视

    24PFF6095/T3

    全高清 LED 电视

    飞利浦 6000 系列智能电视能将您所有喜爱的应用程序和内容呈现于大屏幕中。现在，只需轻触几下按钮即可尽享大片电影、现场体育赛事和多人游戏。 查看所有优势

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      全高清 LED 电视

      具有数码晶彩技术

      • 60 厘米（24 英寸）
      • 全高清 LED 电视
      • DTMB
      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

      分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

      智能电视：等待您探索的新世界

      智能电视：等待您探索的新世界

      探索超越传统电视的更智能的体验。通过在线视频商店租赁和传输电影、视频或游戏。通过智能电视回看喜爱频道的电视节目，享用选择性越来越多的在线应用程序。

      全高清 LED 电视—明艳逼真的 LED 画面，令人难以置信的对比度

      画质很关键。普通高清电视可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      2 路 HDMI 输入和 Easylink，便于集成连接

      用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上，避免零乱的线缆。HDMI 使用未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。

      数码晶彩技术，精准呈现共享体验

      为了使不同来源的图像看起来都十分自然，飞利浦创造了数码晶彩技术。不论您是陶醉在喜爱的节目、电影、新闻中，还是与三五好友一起畅享美好的夜晚，优化的对比度、色彩和清晰度都能让您享受精彩纷呈的完美体验。

      LED 电视可使画面呈现令人难以置信的对比度

      凭借 LED 背光源，您可以享受低功耗和具有高亮度、令人难以置信的对比度和鲜艳色彩的优美画面。

      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏
        LED 全高清
        面板分辨率
        1920x1080p
        宽高比
        • 16:9
        • 4:3/16:9

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        6 瓦
        音效增强
        • 晶晰声效 (Clear Sound)
        • 自动音量调节器

      • 连接

        HDMI 接口数
        2
        USB 数量
        1
        其它接口
        • 天线 IEC75
        • 以太网-LAN RJ-45
        • 数字音频输出（同轴）
        • 音频 L/R 输入
        • CVBS +音频 L / R 输入
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 遥控器功能转移
        • 系统音频控制
        • 系统待机
        • 单键式播放
        CVBS 数量
        1
        无线连接
        集成 Wi-Fi 802.11n 2x2

      • 多媒体应用

        视频播放格式
        • 兼容：AVI、MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        音乐播放格式
        • AAC
        • MP3
        • WMA（v2 至 v9.2）
        图片播放格式
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • 支持的显示分辨率

        电脑输入
        最高可支持 1920x1080 @ 60 赫兹
        视频输入
        • 24、25、30、50、60 赫兹
        • 高达 1920x1080p

      • 调谐器/接收/发送

        HEVC 支持
        Y
        数字电视
        DTMB
        支持 MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        视频播放
        • NTSC
        • PAL
        电视节目指南*
        8 天电子节目指导

      • 功率

        主电源
        220 ~/ 50 赫兹
        使用环境温度
        5 °C 至 45 °C
        待机功耗
        <=0.5 瓦
        节能功能
        • 定时器自动关闭
        • ECO 节能模式
        功耗
        35  瓦

      • 尺寸

        包装盒厚度
        120  毫米
        包装盒高度
        420  毫米
        包装盒宽度
        630  毫米
        机身厚度
        70  毫米
        机身高度
        340  毫米
        机身宽度
        567  毫米
        机身厚度（含桌架）
        135  毫米
        机身高度（含桌架）
        356  毫米
        身机宽度（含桌架）
        567  毫米
        产品重量
        2.79  千克
        产品重量（含桌架）
        2.82  千克
        VESA 壁挂
        75 x 75 毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 遥控器
        • 2 节 AAA 电池
        • 桌架
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 保修单
        • 用户手册

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 遥控器
      • 2 节 AAA 电池
      • 桌架
      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 保修单
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