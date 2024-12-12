280Hz 急速刷新率，畅玩游戏

飞利浦 Evnia 提供可超频 280Hz 刷新率，可将您的游戏体验提升到新的维度。低输入迟滞加上可变刷新率技术，为您带来沉浸式体验游戏的优势。除此之外，我们支持高分辨率的宽视角面板，颜色精确度超高，还可提供逼真的游戏体验。我们将重点放在您最关注的方面，提供可调节支架，舒适应有尽有，同时还无闪烁，让您能够轻松观看。您尽可以继续畅玩游戏，而无需担心健康问题。