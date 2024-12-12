Evnia Fast IPS Gaming monitor 全高清游戏显示器
拓宽您的游戏视野
这款 Evnia 快速 IPS 游戏显示器可确保以令人惊艳的可超频 280Hz 刷新率流畅运行游戏，同时生成高质量 HDR 400 图像。利用这款显示器的 Smart Crosshair 功能，游戏玩家还能更轻松地锁定目标。 查看所有优势
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Evnia Fast IPS Gaming monitor 全高清游戏显示器
拓宽您的游戏视野
- Evnia 3000
- 24.5 英寸（62.23 厘米）
- 1920 x 1080（全高清）
280Hz 急速刷新率，畅玩游戏
飞利浦 Evnia 提供可超频 280Hz 刷新率，可将您的游戏体验提升到新的维度。低输入迟滞加上可变刷新率技术，为您带来沉浸式体验游戏的优势。除此之外，我们支持高分辨率的宽视角面板，颜色精确度超高，还可提供逼真的游戏体验。我们将重点放在您最关注的方面，提供可调节支架，舒适应有尽有，同时还无闪烁，让您能够轻松观看。您尽可以继续畅玩游戏，而无需担心健康问题。
低输入迟滞可减少设备和显示器之间的延迟时间
输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有大大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。
快速 IPS 面板：带来快速、清晰的游戏体验
此功能专为动作游戏而设计。不仅能几乎消除游戏画面的模糊感，还能与高帧率完美搭配，保证呈现最佳、最清晰的图像。
16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻
画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节
SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。
DisplayHDR 400 提供更逼真和出色的视觉画面
经 VESA 认证的 DisplayHDR 400 从普通 SDR 显示器中得到明显改进。与其他“HDR 兼容型”屏幕不同，真正的 DisplayHDR 400 提供令人惊艳的亮度、对比度和色彩。具有全局调光功能和最低 400 尼特的亮度，图像更逼真，亮点显著，同时具有更深、更微妙的黑色效果。它可呈现更浓郁丰富的全新色彩，从而带来吸引您感官的视觉体验。
LowBlue 模式和无闪烁，可有效呵护您的双眼
我们的 LowBlue 模式和无闪烁技术开发用于缓解由长时间在显示器前观看而产生的眼睛疲劳。
EasySelect 菜单切换键，快速访问屏幕菜单
精心布置的 EasySelect 菜单切换键，让您可在屏幕显示菜单中快速轻松地调整显示器设置。
专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式
全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。
Smart Crosshair：优化瞄准，更添乐趣
Crosshair 的颜色是默认设置。当 Smart Crosshair 开启时，颜色将变为背景色的互补色。Smart Crosshair 可提高瞄准的准确性，助您更轻松地发现敌人。
技术规格
-
图片/显示
- 面板尺寸
-
24.5 英寸/62.23 厘米
- 宽高比
-
16:9
- LCD 面板类型
-
快速 IPS
- 背光类型
-
W-LED 系统
- 像素间距
-
0.2832 毫米（水平）x 0.2802 毫米（垂直）
- 亮度
-
350
cd/m²
- 显示屏色彩
-
1670 万（8 位 RGB）
- 色域（标准）
-
DCI-P3 92%，AdobeRGB 89%，sRGB 120%，NTSC 100% *
- 对比度（标准）
-
1000:1
- SmartContrast
-
Mega Infinity DCR
- 响应时间（标准）
-
1 毫秒（灰阶到灰阶）*
- 视角
-
-
178º（水平）/178º（垂直）
-
@ C/R > 10
- 画面效果增强
-
SmartImage 游戏
- 最高分辨率
-
HDMI：1920 x 1080 @ 240 Hz；DP：1920 x 1080 @ 280 Hz（可超频）*，8 位，RGB/444
- 有效显示区
-
543.744 毫米（水平）x 302.616 毫米（垂直）
- 扫描频率
-
HDMI：30 - 270 kHz（水平）/23 - 240 Hz（垂直）；DP：30 - 270 kHz（水平）/48 - 280 Hz（垂直）
- sRGB
-
是
- Delta E
-
< 2 (sRGB)
- 无闪烁
-
是
- 像素密度
-
89 PPI
- LowBlue 模式
-
是
- 显示屏涂层
-
防眩，3H，雾度 25%
- 低输入迟滞
-
是
- EasyRead
-
是
- Adaptive Sync 自适应同步 (VRR)
-
是
- HDR
-
HDR 400
- Smart Crosshair
-
是
- 阴影增强
-
是
-
连接
- 信号输入
-
HDMI 2.0 x 2，DisplayPort 1.4 x 1
- 同步输入
-
单独同步
- 音频（输入/输出）
-
耳机输出
- HDCP
-
HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort)，HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort)
- USB 集线器
-
仅 USB-A 可用于固件更新
-
便利性
- 即插即用兼容性
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 11 / 10
- 方便用户
-
-
打开/关闭电源
-
菜单/确定
-
输入/向上
-
游戏设置/向下
-
SmartImage 游戏/返回
- OSD 语言
-
-
巴西葡萄牙语
-
捷克语
-
荷兰语
-
英语
-
芬兰语
-
法语
-
德语
-
希腊语
-
匈牙利语
-
意大利语
-
日语
-
韩语
-
波兰语
-
葡萄牙语
-
俄语
-
西班牙语
-
简体中文
-
瑞典语
-
土耳其语
-
繁体中文
-
乌克兰语
- 其它便利性
-
-
Kensington 锁
-
VESA 安装架（100 x 100 毫米）
- 控制软件
-
Evnia Precision Center
-
底座
- 倾斜
-
-5/20
度
-
功率
- 电源
-
- 关闭模式
-
0.3 瓦（标准）
- 开启模式
-
27.5 W （典型值）
- 待机模式
-
0.5 瓦（标准）
- 电源 LED 指示灯
-
-
尺寸
- 包装（宽x高x厚）（毫米）
-
696 x 444 x 177
毫米
- 不带支座的产品（毫米）
-
556.39 x 330.33 x 57.9
毫米
- 带支座的产品（最大高度）
-
556.39 x 438.03 x 244.8
毫米
-
重量
- 带包装的产品（千克）
-
7.6
千克
- 带支座的产品（千克）
-
4.41
千克
- 不带支座的产品（千克）
-
3.72
千克
-
使用条件
- 海拔
-
工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
- 温度范围（工作）
-
0°C 至 40
°C
- MTBF
-
30000（不包括背光）
小时
- 相对湿度
-
20%-80
%
- 温度范围（存储）
-
-20°C 至 60
°C
-
可持续发展
- 环境和能源
-
中国 RoHS
- 可回收包装材料
-
100
%
- 具体物质
-
不含 PVC/BFR 的外壳
-
合规性和标准
- 审批机构
-
-
机壳
- 颜色
-
黑
- 表面
-
纹理
- “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
- 最大分辨率仅适用于 DP 输入。
- 为了获得出色的输出性能，请始终确保您的显卡能够达到此飞利浦显示器的最大分辨率和刷新率。
- 响应时间值相当于 SmartResponse
- Adobe RGB 和 DCI-P3 覆盖范围基于 CIE1976，sRGB 色域基于 CIE1931，NTSC 色域基于 CIE1976。
- 超频功能可提高原生刷新率，但也伴随一些风险。如果重启后屏幕显示异常，请在显示器的 OSD 菜单中关闭超频设置。
- 本说明手册中列出的产品和附件可能因国家和地区而异。
- 显示器可能看上去不同于特征图像。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。