SmartImage 预设可轻松优化图像设置

SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！