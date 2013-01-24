IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。
SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来非常大的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。
PowerSensor 是一种内置的“人体感应器”，能够通过传输和接收无线红外信号来确定用户是否就位，并在用户离开电脑时自动降低显示器的亮度，从而能够削减 70% 的电费并延长显示器的使用寿命。
这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。
显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。
超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，大大缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了全球标准，让您能够使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。
为保证大量连接，这些飞利浦显示屏配有 VGA、显示屏端口、通用 HDMI 接口等多种连接，可使您享受高分辨率、无压缩视频和音频内容。USB 连接确保您拥有超高速数据传输，同时享有全球连接。无论您使用什么资源，您都可以放心，本款飞利浦显示屏一定会确保您的投资快速得到回报！
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳