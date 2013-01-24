USB 3.0 可快速传输数据，并且可为智能手机快速充电

超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，大大缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了全球标准，让您能够使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。