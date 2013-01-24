这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。
10 位显示屏带来具有 10.74 亿种色彩和 12 位内部处理的丰富色彩深度，可以重现流畅自然的色彩，而不会出现变化和色带。
IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
网络摄像头非常适合与他人联系并协作处理重要项目。但有时您不希望网络摄像头泄漏您的桌面。我们独创的新型弹出式网络摄像头设计在会议时弹出，而在不使用时，出于安全原因而巧妙地收起。
PowerSensor 是一种内置的“人体感应器”，能够通过传输和接收无线红外信号来确定用户是否就位，并在用户离开电脑时自动降低显示器的亮度，从而能够削减 80% 的电费并延长显示器的使用寿命
显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。
通过 DisplayPort 输出，您只需从第一个显示屏到 PC 的一根电缆，就能连接多个高分辨率显示屏。菊花链连接多个显示屏的功能可让您可打造洁净的桌面，而远离到处都是电线的烦恼。
这些飞利浦显示屏配有 VGA、Display Port、通用 HDMI 接口等最先进的多种接口，可使您享受高分辨率、无压缩视频和音频内容。DisplayPort 和 HDMI 2.0 新接口现可提供全 4K 分辨率（60Hz），带来更顺畅的视觉体验。USB 接口可确保您拥有超高速数据传输，同时享有全球连接。无论您使用什么资源，您都可以放心，本款飞利浦显示屏一定会确保您的投资快速得到回报！
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳