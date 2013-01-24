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采用 PowerSensor 技术的 4K UHD 液晶显示器

272P7VPTKEB/93
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    采用 PowerSensor 技术的 4K UHD 液晶显示器

    272P7VPTKEB/93

    图像清晰，性能高效

    UltraClear 4K UHD 分辨率搭配十亿种颜色的 IPS 技术，为您呈现关键细节，让您轻松处理关键任务。 查看所有优势

    采用 PowerSensor 技术的 4K UHD 液晶显示器

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      图像清晰，性能高效

      绚烂艳丽

      • P 系列
      • 27 英寸（68.5 厘米）
      • 3840 x 2160（4K 高清）
      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，非常精确

      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，非常精确

      这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。

      10.74 亿种色彩呈现流畅的色彩变化和细节

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      IPS 技术，提供全彩和宽视角显示

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      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

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      全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

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      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

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      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

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      网络摄像头非常适合与他人联系并协作处理重要项目。但有时您不希望网络摄像头泄漏您的桌面。我们独创的新型弹出式网络摄像头设计在会议时弹出，而在不使用时，出于安全原因而巧妙地收起。

      PowerSensor 节省多达 80% 的能源成本

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      PowerSensor 是一种内置的“人体感应器”，能够通过传输和接收无线红外信号来确定用户是否就位，并在用户离开电脑时自动降低显示器的亮度，从而能够削减 80% 的电费并延长显示器的使用寿命

      内置立体声扬声器支持多媒体功能

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      用于连接更多显示屏的 DisplayPort 输出

      通过 DisplayPort 输出，您只需从第一个显示屏到 PC 的一根电缆，就能连接多个高分辨率显示屏。菊花链连接多个显示屏的功能可让您可打造洁净的桌面，而远离到处都是电线的烦恼。

      SmartConnect 具有显示屏端口、HDMI 和 VGA 接口

      这些飞利浦显示屏配有 VGA、Display Port、通用 HDMI 接口等最先进的多种接口，可使您享受高分辨率、无压缩视频和音频内容。DisplayPort 和 HDMI 2.0 新接口现可提供全 4K 分辨率（60Hz），带来更顺畅的视觉体验。USB 接口可确保您拥有超高速数据传输，同时享有全球连接。无论您使用什么资源，您都可以放心，本款飞利浦显示屏一定会确保您的投资快速得到回报！

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        27 英寸/68.5 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        596.7（水平）x335.7（垂直）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        3840 x 2160 @ 60 赫兹
        像素密度
        163 PPI
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        350  cd/m²
        对比度（标准）
        1,000:1
        SmartContrast
        80000000:1
        像素间距
        0.155 x 0.155 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        Y
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        支持 10.7 亿色
        色域（标准）
        NTSC 103*，sRGB 122%*
        扫描频率
        30 - 83 千赫（水平）/ 56 -76 赫兹（垂直）
        MHL
        1080p @ 60Hz
        亮度均匀性
        97% ~ 102%
        Delta E
        <2
        sRGB
        Y
        LowBlue 模式
        Y

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DisplayPort 1.2
        • 迷你 DisplayPort 1.2 x 1
        • HDMI (2.0) - MHL (2.0) x 1
        信号输出
        DisplayPort 输出
        USB
        USB 3.0x3（1 瓦/快速充电）*
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        内置扬声器
        2 W x 2
        内置网络摄像头
        200 万像素全高清摄像头，带有麦克风和 LED 指示灯
        多视窗
        • PIP/PBP 模式
        • 2x 设备
        方便用户
        • SmartImage
        • 输入
        • PowerSensor
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        150  毫米
        枢轴
        90 度
        旋转
        -175/175  度
        倾斜
        -5/30  度

      • 功率

        ECO 节能模式
        28 瓦（标准）
        开启模式
        22.43 瓦（标准）（能源之星测试方法）
        待机模式
        0.3 瓦（标准）
        关闭模式
        零功耗开关
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹
        • 内置

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        614 x 548 x 257  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        614 x 372 x 56  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        690 x 458 x 252  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        7.86  千克
        不带支座的产品（千克）
        5.44  千克
        带包装的产品（千克）
        10.62  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        70,000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • PowerSensor
        • 光传感器
        • 能源之星 8.0
        • EPEAT*
        • TCO 认证优势
        • RoHS
        可回收包装材料
        100  %
        消费后可回收塑料
        85%
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CB
        • EPA
        • cETLus
        • FCC B 级
        • ICES-003
        • CE 标记
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • SEMKO
        • CU-EAC
        • WEEE
        • 乌克兰语
        • CCC
        • CECP
        • CEL

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        黑色
        表面
        纹理结构

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          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • 这款飞利浦显示屏已经过 MHL 认证。但是，如果无法连接 MHL 设备或设备无法正常工作，请查阅 MHL 设备常见问题解答或联系供应商以获得指导。根据设备制造商的政策，可能会要求您购买其品牌的专用线缆或适配器，以使设备能够正常工作
          • 需要可选的 MHL 认证移动设备和 MHL 线缆。（不包括）请向您的 MHL 设备供应商了解兼容性。
          • ErP 的待机/关闭节能不适用于 MHL 充电功能。
          • 有关 MHL 产品的完整列表，请参阅 www.mhlconsortiun.org
          • 快速充电符合 USB BC 1.2 标准
          • EPEAT 等级仅在飞利浦注册产品的地区有效。请访问 https://www.epeat.net/ 了解您所在国家/地区的注册状态。
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。