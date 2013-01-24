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全高清液晶显示器

273V7QDSWF/93
  • 清晰逼真的图像，无边设计 清晰逼真的图像，无边设计 清晰逼真的图像，无边设计
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    全高清液晶显示器

    273V7QDSWF/93

    清晰逼真的图像，无边设计

    图像效果出色的全方位显示屏，采用纤薄紧凑的无边设计，呵护双眼。 查看所有优势

    全高清液晶显示器

    清晰逼真的图像，无边设计

    图像效果出色的全方位显示屏，采用纤薄紧凑的无边设计，呵护双眼。 查看所有优势

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      清晰逼真的图像，无边设计

      • V 系列
      • 27 英寸（68.6 厘米）
      • 1920 x 1080（全高清）
      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      窄边框呈现出无缝外观

      窄边框呈现出无缝外观

      全新飞利浦显示屏采用细窄边框，尽可能减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

      SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

      SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

      SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 预设可轻松优化图像设置

      SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      LowBlue 模式，高效保护视力

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      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      营造纸上阅读般体验的 EasyRead 模式

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      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        27 英寸 / 68.6 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        597.89（水平）x 336.31（垂直）
        宽高比
        16:9
        最高分辨率
        1920 x 1080 @ 75 Hz*
        像素密度
        82 PPI
        响应时间（标准）
        5 毫秒 (GtG)*
        亮度
        250  cd/m²
        SmartContrast
        10,000,000:1
        对比度（标准）
        1000:1
        像素间距
        0.311 x 0.311 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 -83 千赫（水平）/ 56 -76 赫兹（垂直）
        LowBlue 模式
        sRGB

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DVI-D（数字，HDCP）
        • HDMI（数字，HDCP）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        HDMI 音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单/确定
        • 亮度/向上
        • 输入/向下
        • SmartImage/返回
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 西班牙语
        • 简体中文
        • 瑞典语
        • 土耳其语
        • 繁体中文
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        15.40 瓦（标准）（能源之星 7.0 测试方法）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.5 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        613 x 454 x 227  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        613 x 368 x 45  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        674 x 457 x 141  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        4.15  千克
        不带支座的产品（千克）
        3.66  千克
        带包装的产品（千克）
        6.03  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 7.0
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        • 通过 TCO 认证
        • WEEE
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • TUV/ISO9241-307
        • CECP
        • CCC
        • TUV 认证 - 蓝光削减

      • 机壳

        颜色
        白色
        表面
        纹理

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          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 最大分辨率仅适用于 HDMI 输入。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse