符合主流国际标准的环保材料

飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除有害物质，例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。