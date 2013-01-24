尽情享受当下
全新的 Momentum 曲面显示器可瞬间吸引您的目光。快速操作在采用全高清分辨率、AMD FreeSync™ 技术和 144Hz 快速刷新的屏幕上看起来很出色。广色域技术让画面看上去更逼真。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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桌面显示器提供个性化用户体验，十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。
广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。
玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。AMD FreeSync™ Premium 以峰值性能为真正的玩家提供流畅、无撕裂的游戏体验。高刷新率、低帧速率补偿和低延迟让玩家不必妥协，自信畅玩游戏。
激烈的竞技游戏要求显示器能够提供无迟滞的顺畅图像。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 144 次，速度比标准显示器有效提升 2.4 倍。较低的帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，很难瞄准攻击目标。而 144 赫兹帧速率可将敌人的动作特别流畅地呈现在屏幕上，您再也不会缺失关键图像，可以轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞并可确保不会发生屏幕图像撕裂现象，是您完美的游戏伙伴
全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
飞利浦 MVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。
智能人体工程学底座是一种“人性化”的底座，可提供屏幕旋转、转动、倾斜和高度调节，改善了人体工程学设计和智能线缆管理，从而打造整洁的工作空间。
图片/显示
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使用条件
可持续发展
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机壳