通过一根 USB-C 电缆连接您的笔记本电脑

这款飞利浦显示屏采用 USB C 型接口，可提供电源。借助智能、灵活的电源管理，您可以直接为兼容的设备充电。其纤巧、正反随意插拔的 USB-C 接口可提供便利的单线缆插接。您可以观看高分辨率视频，并畅享高速数据传输，同时为您兼容的设备供电和充电。