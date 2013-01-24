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采用 USB-C 基座的液晶显示器

279C9/93
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    采用 USB-C 基座的液晶显示器

    279C9/93

    简洁设计，完善细节

    飞利浦屡获殊荣的显示器经 DisplayHDR 400 认证，可提供清晰的 4K 和逼真的视觉效果。所有端口均经过精心设计，采用单线缆 USB-C 和简单的线缆管理设计，整个装置简洁清爽。SmartErgo 底座，可实现人体工程学调节。 查看所有优势

    采用 USB-C 基座的液晶显示器

    简洁设计，完善细节

    飞利浦屡获殊荣的显示器经 DisplayHDR 400 认证，可提供清晰的 4K 和逼真的视觉效果。所有端口均经过精心设计，采用单线缆 USB-C 和简单的线缆管理设计，整个装置简洁清爽。SmartErgo 底座，可实现人体工程学调节。 查看所有优势

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    飞利浦屡获殊荣的显示器经 DisplayHDR 400 认证，可提供清晰的 4K 和逼真的视觉效果。所有端口均经过精心设计，采用单线缆 USB-C 和简单的线缆管理设计，整个装置简洁清爽。SmartErgo 底座，可实现人体工程学调节。 查看所有优势

    采用 USB-C 基座的液晶显示器

    简洁设计，完善细节

    飞利浦屡获殊荣的显示器经 DisplayHDR 400 认证，可提供清晰的 4K 和逼真的视觉效果。所有端口均经过精心设计，采用单线缆 USB-C 和简单的线缆管理设计，整个装置简洁清爽。SmartErgo 底座，可实现人体工程学调节。 查看所有优势

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      简洁设计，完善细节

      • C 系列
      • 27 英寸（68.47 厘米）
      • 3840 x 2160（4K 高清）
      超窄边缔造全画面体验与时尚外观

      超窄边缔造全画面体验与时尚外观

      超窄边设计摒弃了环绕框架设计，塑就更加宽大的画面与时尚外观，同时缔造几乎无缝的多显示器设置体验。

      线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁的工作空间

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      线缆管理是一个使运行显示设备所必需的线缆和电线井井有条的贴心设计，让您的工作空间保持整洁。

      通过一根 USB-C 电缆连接您的笔记本电脑

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      这款飞利浦显示屏采用 USB C 型接口，可提供电源。借助智能、灵活的电源管理，您可以直接为兼容的设备充电。其纤巧、正反随意插拔的 USB-C 接口可提供便利的单线缆插接。您可以观看高分辨率视频，并畅享高速数据传输，同时为您兼容的设备供电和充电。

      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，十分精确

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      这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

      IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

      玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

      DisplayHDR 400 提供更逼真的彩色视觉画面

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      经 VESA 认证的 DisplayHDR 400 从普通 SDR 显示器中得到明显改进。与其他“HDR 兼容型”屏幕不同，真正的 DisplayHDR 400 提供令人惊艳的亮度、对比度和色彩。具有全局调光功能和高达 400 尼特的峰值亮度，图像更逼真，亮点显著，同时具有更深、更微妙的黑色效果。它可呈现更浓郁丰富的全新色彩，从而带来吸引您感官的视觉体验。

      SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

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      SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来出色的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

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      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

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      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      从显示器为兼容的笔记本电脑供电和充电

      这款显示器具有符合 USB 电力输送标准的内置 USB-C 接头。通过智能和灵活的电源管理，您现在可以使用单根 USB-C 电缆直接从显示器为您兼容的* 笔记本电脑供电和/或充电。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        IPS 技术
        AMD FreeSync™ 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        27 英寸/68.47 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        596.74（水平）x 335.66（垂直）
        宽高比
        16:9
        最高分辨率
        3840 x 2160 @ 60 Hz
        像素密度
        163 PPI
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        400  cd/m²
        对比度（标准）
        1300:1
        SmartContrast
        Mega Infinity DCR
        像素间距
        0.1554 x 0.1554 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage 游戏
        色域（标准）
        NTSC 90.7%*，sRGB 109%*
        HDR
        DisplayHDR 400 认证
        显示屏色彩
        支持 10.7 亿色
        扫描频率
        30 - 140 千赫（水平）/HDMI：40 - 60 赫兹（垂直）；DP：23 - 75 赫兹（垂直）
        无闪烁
        LowBlue 模式
        EasyRead
        sRGB

      • 连接

        信号输入
        DisplayPort 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 2
        USB：
        USB-C x 1、USB 3.2 x 4 （下行，具有 2 个快速充电 B.C 1.2；供电高达 65 瓦）
        同步输入
        单独同步
        音频（输入/输出）
        耳机输出

      • USB

        USB-C
        正反随意插拔的插头连接器
        高速
        数据和视频传输
        DP
        内置 Display Port Alt 模式
        供电
        USB PD 版本 3.0
        USB-C 最大供电
        高达 65 瓦（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A）

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 输入
        • SmartImage 游戏
        • 亮度
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        高度调节
        130  毫米
        枢轴
        90 度
        旋转
        +/- 175  度
        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        25.72 瓦（标准）（能源之星测试方法）
        待机模式
        0.5 瓦
        关闭模式
        0.3 瓦
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        612 x 527 x 218  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        612 x 353 x 39  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        680 x 545 x 150  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        5.85  千克
        不带支座的产品（千克）
        4.25  千克
        带包装的产品（千克）
        8.41  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 8.0
        • 通过 TCO 认证
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CB
        • EPA
        • FCC B 级
        • ICES-003
        • CE 标记
        • TUV/ISO9241-307
        • TUV-BAUART
        • CU-EAC
        • EAEU RoHS
        • 乌克兰语
        • CCC
        • CECP
        • CEL

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        纹理

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          奖项

          • “IPS”字样/商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • 2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
          • 您的笔记本电脑/设备必须支持 USB-C 标准动力输送规格才能使用 USB-C 供电和充电功能。请查看您的笔记本电脑用户手册或咨询制造商以了解更多详细信息。
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。