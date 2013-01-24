MVA 显示屏，带来鲜艳的图像
这款极具魅力的飞利浦大显示屏具有窄边框和 MVA 屏幕，能让您获得绚丽色彩的非凡图像。您可以通过 Mobile HD Link 将智能手机镜像到屏幕上，让自己沉浸在震撼的多媒体中。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
MVA 显示屏，带来鲜艳的图像
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MVA 显示屏，带来鲜艳的图像
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飞利浦 MVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的象素管理技术可为您带来宽视角，带来清晰无比的图像。
移动高清连接 (MHL) 是移动音频/视频接口，可将手机和其它便携式设备直接连接至高清显示屏。只需通过可选 MHL 线缆，将具有 MHL 功能的移动设备连接至这款飞利浦 MHL 大显示屏，便可观看具有全数字音效的栩栩如生的高清视频。现在，您不仅可以在大屏幕上享受手机游戏、照片、电影或其他应用程序，同时还可为移动设备充电，永远不会出现中途没电的情况。
预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。
画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
TrueVision 是飞利浦的一项专利技术，它采用先进的算法测试和校准显示器屏幕，为您带来极致屏幕性能。飞利浦确保 TrueVision 显示器在出厂时 已按照此流程进行精调，带给您始终如一的颜色和图像质量。
SmartImage Lite 是飞利浦独有的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得最佳显示效果。
显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳