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采用 HDR 技术的 4K 高清显示器

288B6LJRNB/93
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    采用 HDR 技术的 4K 高清显示器

    288B6LJRNB/93

    图像清晰，性能高效

    如果需要获得清晰画质，飞利浦 28 英寸 4K HDR 显示器可提供出色效果。4K 高清显示器搭载 HDR 技术可呈现更清晰逼真的视觉画面。高度调整和 LowBlue 功能可有效呵护您的双眼 查看所有优势

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      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        TFT-LCD
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        28 英寸 / 71.1 厘米
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        有效显示区
        620.93（水平）x 341.28（垂直）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        3840 x 2160 @ 60 赫兹
        像素密度
        157 PPI
        响应时间（标准）
        1 毫秒（灰阶响应时间）*
        亮度
        300  cd/m²
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        视角
        • 170º（水平）/160º（垂直）
        • @ C/R > 10
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        Y
        画面效果增强
        SmartImage
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        色域（标准）
        NTSC 84%*，sRGB 102%*
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        扫描频率
        30 - 160 kHz（水平）/23 - 80 Hz（垂直）
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        EasyRead
        Y
        LowBlue 模式
        Y
        sRGB
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      • 连接

        信号输入
        • DisplayPort 1.4 x 1
        • HDMI 2.0 x 2
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        HDMI / DP 音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • SmartImage
        • 输入
        • 亮度
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
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        • 西班牙语
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        • 土耳其语
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        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8/7

      • 底座

        高度调节
        150  毫米
        枢轴
        90 度
        旋转
        -65/65  度
        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        ECO 节能模式
        21.7 W（标准）
        开启模式
        27 瓦（标准）（能源之星 7.0 测试方法）
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        关闭模式
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        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        659 x 573 x 273  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        659 x 395 x 49  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
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      • 重量

        带支座的产品（千克）
        7.56  千克
        不带支座的产品（千克）
        4.76  千克
        带包装的产品（千克）
        10.75  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        70,000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 7.0
        • RoHS
        • WEEE
        可回收包装材料
        100  %
        消费后可回收塑料
        65%
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • CECP
        • CCC

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        黑色
        表面
        纹理结构

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