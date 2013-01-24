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4K 超高清液晶显示器

288P6LJEB/93
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    4K 超高清液晶显示器

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    细节精确、清晰度高

    欣赏全新飞利浦 28 英寸 UltraClear 4K 显示器带来的更高精细节和清晰度！Ultra HD。清晰度是全高清的四倍，色彩更丰富，细节更清晰。以超主流价格体验超高清。 查看所有优势

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      带 UltraClear 4K UHD 分辨率

      • P 系列
      • 28 英寸（71.1 厘米）
      • 3840 x 2160（4K 高清）
      UltraClear 4K UHD (3840x2160) 分辨率，非常精确

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      这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。

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      移动高清连接 (MHL) 是移动音频/视频接口，可将手机和其它便携式设备直接连接至高清显示屏。只需通过可选 MHL 线缆，将具有 MHL 功能的移动设备连接至这款飞利浦 MHL 大显示屏，便可观看具有全数字音效的栩栩如生的高清视频。现在，您不仅可以在大屏幕上享受手机游戏、照片、电影或其他应用程序，同时还可为移动设备充电，永远不会出现中途没电的情况。

      HDMI 实现快速数字连接

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      只需连接一根线缆，即可享受清晰的彩色图像和音频。预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量流畅数字视频（高达 4K/UHD 分辨率，60 Hz）和音频信号。

      边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验

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      得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。

      校准以带来鲜艳而逼真的色彩

      体验鲜艳、逼真彩色图像。超过十亿色的图像看起来完全没有视觉上的异常和变化。

      多视窗可同时启用双连接和查看

      飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。

      内置立体声扬声器支持多媒体功能

      显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。

      USB 3.0 可快速传输数据，并且可为智能手机快速充电

      超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，大大缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了全球标准，让您能够使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        TFT-LCD
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        28 英寸 / 71.1 厘米
        有效显示区
        620.93（水平）x 341.28（垂直）
        显示屏涂层
        防眩，3H，雾度 25%
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        3840 x 2160 @ 60 赫兹
        响应时间（标准）
        5  毫秒
        SmartResponse（标准）
        1 毫秒（灰阶响应时间）
        亮度
        300  cd/m²
        对比度（标准）
        1,000:1
        SmartContrast
        50,000,000:1
        像素间距
        0.16 x 0.16毫米
        视角
        • 170º（水平）/160º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        支持 10.7 亿色
        扫描频率
        30 - 99 千赫（水平），适用于 VGA、DVI、HDMI-MHL / 30 - 160 千赫（水平），适用于 DisplayPort，模拟：56 ~ 80 赫兹（垂直）/数字：23 ~ 80 赫兹（垂直）
        MHL
        1080P @ 60Hz
        sRGB
        Y

      • 连接

        USB
        • USB 2.0 x 2
        • USB 3.0x2（1 瓦/快速充电）*
        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DVI 双链接（数字，HDCP）
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI (2.0) - MHL x 1
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机输出

      • 便利性

        内置扬声器
        2 个 3 瓦
        多视窗
        • PIP/PBP 模式
        • 2x 设备
        方便用户
        • SmartImage
        • 多视窗
        • 用户
        • 菜单
        • 打开/关闭电源
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8

      • 底座

        高度调节
        150  毫米
        枢轴
        90 度
        旋转
        -65/65  度
        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        ECO 节能模式
        30 瓦（标准）
        开启模式
        25.1 瓦（标准）（能源之星测试方法）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        零功耗 AC 开关
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（最大高度）
        659 x 573 x 273  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        659 x 395 x 49  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        782 x 497 x 224  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        8.05  千克
        不带支座的产品（千克）
        5.25  千克
        带包装的产品（千克）
        11.95  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        70,000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • 能源之星 8.0
        • EPEAT*
        • TCO 认证优势
        • RoHS
        可回收包装材料
        100  %
        消费后可回收塑料
        65%
        具体物质
        • 不含 PVC/BFR 的外壳
        • 不含汞
        • 不含铅

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • FCC B 级
        • SEMKO
        • cETLus
        • BSMI
        • CU-EAC
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • EPA
        • PSB
        • WEEE
        • C-tick
        • 乌克兰语
        • CECP
        • VCCI
        • KCC
        • PSE
        • KC
        • ICES-003
        • E-待机
        • J-MOSS
        • CCC

      • 机壳

        前边框
        黑色
        后盖
        黑色
        基座
        黑色
        表面
        纹理结构

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          • 这款飞利浦显示屏已经过 MHL 认证。但是，如果无法连接 MHL 设备或设备无法正常工作，请查阅 MHL 设备常见问题解答或联系供应商以获得指导。根据设备制造商的政策，可能会要求您购买其品牌的专用线缆或适配器，以使设备能够正常工作
          • 需要可选的 MHL 认证移动设备和 MHL 线缆。（不包括）请向您的 MHL 设备供应商了解兼容性。
          • ErP 的待机/关闭节能不适用于 MHL 充电功能。
          • 最低要求显卡支持 60Hz UHD 分辨率。关于最低要求，请咨询您的显卡供应商。
          • 智能响应时间是 GtG 或 GtG (BW) 测试的最佳值。
          • EPEAT 等级仅在飞利浦注册产品的地区有效。请访问 https://www.epeat.net/ 了解您所在国家/地区的注册状态。
          • HDMI 电缆因地区和型号而异。