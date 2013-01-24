细节精确、清晰度高
欣赏全新飞利浦 28 英寸 UltraClear 4K 显示器带来的更高精细节和清晰度！Ultra HD。清晰度是全高清的四倍，色彩更丰富，细节更清晰。以超主流价格体验超高清。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。
SmartResponse 是飞利浦独有的驱动加速技术。启动时，它会根据特定应用程序要求自动调整响应时间，如游戏和电影需要更快的响应才可产生颤抖、时间迟滞和无重像影像
SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来非常大的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。
移动高清连接 (MHL) 是移动音频/视频接口，可将手机和其它便携式设备直接连接至高清显示屏。只需通过可选 MHL 线缆，将具有 MHL 功能的移动设备连接至这款飞利浦 MHL 大显示屏，便可观看具有全数字音效的栩栩如生的高清视频。现在，您不仅可以在大屏幕上享受手机游戏、照片、电影或其他应用程序，同时还可为移动设备充电，永远不会出现中途没电的情况。
只需连接一根线缆，即可享受清晰的彩色图像和音频。预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量流畅数字视频（高达 4K/UHD 分辨率，60 Hz）和音频信号。
得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。
体验鲜艳、逼真彩色图像。超过十亿色的图像看起来完全没有视觉上的异常和变化。
飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。
显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式等设计，具体取决于型号和设计。
超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，大大缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了全球标准，让您能够使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳