体验真实色彩和不受约束的视觉效果
全新飞利浦 E 系列加宽显示屏可提供广阔的全景视觉效果。清晰的 WFHD 显示屏、广色域技术和符合人体工程学的支架设计为您打造理想的观看条件。多视窗功能满足了可用性和工作效率的需求。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
体验真实色彩和不受约束的视觉效果
全新飞利浦 E 系列加宽显示屏可提供广阔的全景视觉效果。清晰的 WFHD 显示屏、广色域技术和符合人体工程学的支架设计为您打造理想的观看条件。多视窗功能满足了可用性和工作效率的需求。 查看所有优势
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体验真实色彩和不受约束的视觉效果
全新飞利浦 E 系列加宽显示屏可提供广阔的全景视觉效果。清晰的 WFHD 显示屏、广色域技术和符合人体工程学的支架设计为您打造理想的观看条件。多视窗功能满足了可用性和工作效率的需求。 查看所有优势
广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。
玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。
MPRT（动态画面响应时间）是一种更直观的描述响应时间的方式，它直接指从看到模糊噪声到清晰通透图像的持续时间。飞利浦游戏显示器具有 1 毫秒的 MPRT，可有效消除拖尾和运动模糊情况，提供更清晰和精确的视觉效果，从而增强游戏体验。对于令人震撼和颤动灵敏型的游戏玩家而言，这是理想的选择。
全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
线缆管理是一个使运行显示设备所必需的线缆和电线井井有条的贴心设计，让您的工作空间保持整洁。
精心布置的 EasySelect 菜单切换键，让您可在屏幕显示菜单中快速轻松地调整显示器设置。
IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。
利用 21:9 加宽格式，您可以在同一屏幕上分散和并排看到多个应用程序。21:9 加宽屏幕格式也可以使电影和游戏比以往更具身临其境之感。全高清分辨率让一切看上去都那么清晰通透。
飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳