桌面显示器提供个性化用户体验，十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。
广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。
飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的像素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。
玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。
SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。
全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。
为打造更加整洁的工作空间，该显示器采用了优雅的线缆管理解决方案。无需使用额外系带捆绑线缆。加长型插槽为线缆提供了隐藏的存储空间。它将线缆隐藏起来，在大多数环境中看上去十分美观，特别适用于小空间或面向墙壁或窗户的办公桌。该设计将凌乱的线缆一扫而空，令桌面更加整洁有条理。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。
DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得快速的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭使用的理想选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的不二之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。
这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳