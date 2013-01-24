玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。
全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。
飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的垂直校准技术，可为您带来较高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来十分容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。经过优化的像素管理技术可为您带来 176/176 度加宽视角，带来清晰无比的图像。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。
DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得快速的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭使用的理想选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的不二之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。
这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。
这款显示器具有 10.7 亿色的出色色深和优质的渐变效果，可重建平滑、精确和生动的图像。无论是玩游戏、看视频、还是处理对色彩至关重要的图形应用程序，都能享受准确逼真的视觉效果。
飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除有害物质，例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。
飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。
图片/显示
连接
便利性
底座
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尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳