四倍高清 2560 x 1440 像素的晶晰图像

这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 USB-C、Displayport、HDMI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案的极详尽信息、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。