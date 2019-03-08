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325M7C/93
尽情享受当下
这款四倍高清 Momentum 曲面显示器可瞬间吸引您的目光。AMD FreeSync™ 和 144Hz 快速刷新率为玩游戏和看电影提供了出色流畅的娱乐体验。广色域技术让场景看上去更逼真。
Momentum
32（31.5 英寸/80 厘米对角线尺寸）
2560 x 1440 (QHD)
这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 USB-C、Displayport、HDMI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案的极详尽信息、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。
显示屏的圆弧半径以毫米为单位
NTSC 色域基于 CIE1976
sRGB 色域基于 CIE 1931
有关 144 赫兹性能的任何问题，请直接联系您的显卡供应商。
2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。
显示器可能看上去不同于特征图像。