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QHD 液晶显示器

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    QHD 液晶显示器

    326E8FJSB/93

    延伸您的体验

    这款飞利浦 32 英寸显示器拥有四倍高清画质，可呈现非凡细节。采用加宽晶晰 QHD 宽视角显示屏，可看到大画面和所有细节。 查看所有优势

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      延伸您的体验

      • E 系列
      • 32（31.5 英寸/80 厘米对角线尺寸）
      • 四倍高清 (2560 x 1440)
      10.74 亿种色彩呈现流畅的色彩变化和细节

      10.74 亿种色彩呈现流畅的色彩变化和细节

      10 位显示屏带来具有 10.74 亿种色彩和 12 位内部处理的丰富色彩深度，可以重现流畅自然的色彩，而不会出现变化和色带。

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

      玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

      全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。

      VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

      VA 显示屏采用宽视角，可带给您出众的画质

      飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的垂直校准技术，可为您带来较高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来十分容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。经过优化的像素管理技术可为您带来 176/176 度加宽视角，带来清晰无比的图像。

      LowBlue 模式，高效保护视力

      LowBlue 模式，高效保护视力

      研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

      DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭的最佳选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。

      四倍高清 2560 x 1440 像素的晶晰图像

      这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

      符合主流国际标准的环保材料

      飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除有害物质，例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。

      无汞环保显示器

      飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        VA 液晶显示屏
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        31.5 英寸/80 厘米
        显示屏涂层
        防眩光，3H
        有效显示区
        698.88（水平）x 393.12（垂直）
        宽高比
        16:9
        最高分辨率
        2560 x 1440 @ 75 Hz*
        像素密度
        93 PPI
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        3,000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.273 x 0.273 毫米
        视角
        • 176º (H) / 176º (V)
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        Y
        画面效果增强
        SmartImage 游戏
        显示屏色彩
        支持 10.7 亿色
        扫描频率
        30 - 99 kHz（水平）/50 - 76 Hz（垂直）
        sRGB
        Y
        FreeSync
        Y
        LowBlue 模式
        Y

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DVI-D（数字，HDCP）
        • DisplayPort
        • HDMI（数字，HDCP）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 音量（ HDMI 音频输出）
        • 输入
        • SmartImage 游戏/返回
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        Kensington 锁
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        51 瓦（标准）
        待机模式
        < 0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        < 0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        731 x 529 x 223  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        731 x 434 x 54  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        815 x 615 x 224  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        6.77  千克
        不带支座的产品（千克）
        6.46  千克
        带包装的产品（千克）
        9.45  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        • WEEE
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CECP

      • 机壳

        颜色
        黑色和青铜色
        表面
        光面

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          • 2015 Advanced Micro Devices, Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、FreeSync 和组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。其他名称仅供参考之用，且可能是其各自所有者的商标。
          • 高分辨率，适合 HDMI 输入或 DP 输入。
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • 显示器可能看上去不同于特征图像。