IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。
画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
研究表明，与紫外线可能导致眼睛伤害一样，LED 显示屏短波长蓝光也可以造成眼睛损伤，长期使用还可能影响视力。飞利浦 LowBlue 模式设置专为健康工作而开发，其采用智能软件技术减少有害短波长蓝光。
SmartImage Lite 是飞利浦独有的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得最佳显示效果。
飞利浦致力于在整个显示器系列中采用可持续的环保材料。所有主体塑料部件、金属外壳部件和包装材料都采用可全面回收利用的材料。在某些特定型号中，我们采用高达 65% 的消费后可回收塑料。我们严格遵循 RoHS 标准，以确保大幅度降低或消除有害物质，例如铅。带 CCFL 背光源的显示器中的汞含量已显著降低，而带 LED 背光源的显示器中的汞含量已完全消除。
飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。
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