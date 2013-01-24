桌面显示器提供个性化用户体验，十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。
激烈的竞技游戏要求显示器能够提供无迟滞的顺畅图像。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 144 次，速度比标准显示器有效提升 2.4 倍。较低的帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，很难瞄准攻击目标。而 144 赫兹帧速率可将敌人的动作特别流畅地呈现在屏幕上，您再也不会缺失关键图像，可以轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞并可确保不会发生屏幕图像撕裂现象，是您完美的游戏伙伴
SmartFrame 使您能够在屏幕上突显特定区域，轻松发现对手。通过提高选定区域的 RGB 增益级别，使您可以更多注意屏幕上预计敌人会突然移动的特定部分。您也可以根据喜好调节选定区域的大小和图像。该功能特别适合玩 RTS- 即时战略模式游戏。
飞利浦 MVA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来很容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和严苛的图形应用程序。它具有的象素管理技术可为您带来 178/178 度宽视角，带来清晰无比的图像。
广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。
由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。
全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。
玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。
为保证大量连接，这些飞利浦显示屏均配有双通道 DVI、Display Port、通用 HDMI 接口等多种接口，可使您享受高分辨率、无压缩视频和音频内容。无论您使用什么资源，您都可以放心，本款飞利浦显示屏一定会确保您的投资快速得到回报！
图片/显示
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳