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采用广色域的曲面 QHD 液晶显示屏

328E8FJSB/93
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    采用广色域的曲面 QHD 液晶显示屏

    328E8FJSB/93

    色彩鲜艳，图像清晰

    呈现前所未有的色彩。这款具有广色域技术的靓丽宽视角四倍高清显示屏为您呈现清晰的图像，色彩丰富、逼真，雅致的外观能让您的思维迸发出创新的火花。 查看所有优势

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      色彩鲜艳，图像清晰

      沉浸式设计

      • E 系列
      • 32（31.5 英寸/80 厘米对角线尺寸）
      • 四倍高清 (2560 x 1440)
      曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验

      曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验

      桌面显示器提供个性化用户体验，十分适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域色彩多样，提供逼真的图像

      广色域技术提供更多光谱颜色，可呈现更绚丽的画面。广色域的“色域范围”更宽，可实现更自然靓丽的绿色、鲜艳的红色和更深的蓝色。采用广色域技术，可使媒体娱乐、图像呈现更富有活力和艳丽的色彩。

      10.74 亿种色彩呈现流畅的色彩变化和细节

      10.74 亿种色彩呈现流畅的色彩变化和细节

      10 位显示屏带来具有 10.74 亿种色彩和 12 位内部处理的丰富色彩深度，可以重现流畅自然的色彩，而不会出现变化和色带。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      SmartContrast 深黑色层次细节

      SmartContrast 深黑色层次细节

      SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

      DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭的最佳选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。

      四倍高清 2560 x 1440 像素的晶晰图像

      这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源（如 Displayport、HDMI、双链接 DVI），这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案详情、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

      SmartImage Lite 可轻松优化图像设置

      SmartImage Lite 是飞利浦独有的一项先进技术，能够对屏幕上显示的内容作出分析。基于您选择的情况，SmartImage Lite 能够动态增强图像和视频的对比度、色彩饱和度和清晰度。只需按下一个按钮，就可实时获得最佳显示效果。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        TFT-LCD (TN)
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        31.5 英寸/80 厘米
        有效显示区
        698.11（水平）x 392.69（垂直）- 1800R 曲率*
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        2560 x 1440 @ 60 赫兹
        像素密度
        93 PPI
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        800:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.272 x 0.272 毫米
        视角
        • 160°（水平）/90°（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        Y
        画面效果增强
        SmartImage Lite
        色域（标准）
        NTSC 102%*，sRGB 124%*
        显示屏色彩
        支持 10.7 亿色
        扫描频率
        72 - 139 kHz（水平）/48 - 90 Hz（垂直）
        sRGB
        Y

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DisplayPort x 1
        • HDMI（数字，HDCP）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 音量（ HDMI 音频输出）
        • 输入
        • SmartImage lite
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
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        • 意大利语
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        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（75x75 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/20  度

      • 功率

        开启模式
        45 瓦（标准）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 内置
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        720 x 528 x 223  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        720 x 426 x 82  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        836 x 629 x 224  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        6.54  千克
        不带支座的产品（千克）
        5.69  千克
        带包装的产品（千克）
        9.52  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20 % - 80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CECP
        • CEL
        • WEEE

      • 机壳

        颜色
        黑色和青铜色
        表面
        光面

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