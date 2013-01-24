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节能曲面液晶显示屏

328E8QJSB5L/93
  • 色彩生动，画质清晰细腻 色彩生动，画质清晰细腻 色彩生动，画质清晰细腻
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    节能曲面液晶显示屏

    328E8QJSB5L/93

    色彩生动，画质清晰细腻

    通过这款飞利浦曲面显示屏延伸您的观赏体验。使用这款全高清显示屏，您可以真正沉浸于美妙的游戏之中，甚至可以获得显示空间，更好地在较低功耗的显示屏上开展工作。 查看所有优势

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      色彩生动，画质清晰细腻

      打造身临其境之感的曲面设计

      • E 系列
      • 32（31.5 英寸/80 厘米对角线尺寸）
      • 全高清（1920 x 1080）
      曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验

      曲面显示屏设计，带给您身临其境的体验

      桌面显示器提供个性化用户体验，非常适合曲线设计。曲线设计可提供愉悦、微妙的、令人陶醉的效果，让您聚焦于桌面的中心。

      VA 显示屏采用宽视角，可带给您卓越的画质

      VA 显示屏采用宽视角，可带给您卓越的画质

      飞利浦 VA LED 显示屏采用先进的多域垂直校准技术，可为您带来更高的静态对比率，让您享受更加鲜艳明亮的图像。尽管标准办公应用程序处理起来非常容易，但本显示屏尤其适用于照片、网页浏览、电影、游戏和最严苛的图形应用程序。它具有的像素管理技术可为您带来 178/178 度超宽视角，带来清晰无比的图像。

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻

      画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      借助无闪烁技术减少眼部疲劳

      由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

      采用 AMD FreeSync™ 技术，轻松顺畅地玩游戏

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      玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。采用 AMD FreeSync™ 技术，它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能，获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

      专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式

      全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用最快的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保最佳性能。

      DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

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      DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭的最佳选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。

      预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

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      预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。

      SmartContrast 深黑色层次细节

      SmartContrast 深黑色层次细节

      SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

      节能型 LED 使用更少的能耗保持鲜艳的色彩

      节能功能使用新型 LED 背光技术，使用大大减少的能耗保持亮度和色彩；在使用多台显示器，甚至一台显示器时，产生很大的不同。

      无汞环保显示器

      飞利浦显示器采用 LED 背光照明且不含汞物质，汞是毒性最强的自然物质之一，可严重危害人体和动物健康。该产品还可减少显示器对环境的影响，环保属性贯穿从制造到废弃的整个产品生命周期。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        VA 液晶显示屏
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        31.5 英寸/80 厘米
        有效显示区
        698.11（水平）x 392.69（垂直）- 1800R 曲率*
        宽高比
        16:9
        最佳分辨率
        1920 x 1080，60 赫兹
        响应时间（标准）
        5 毫秒（灰阶）*
        像素密度
        70 PPI
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        3000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        像素间距
        0.364 x 0.364 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
        Y
        画面效果增强
        SmartImage 游戏
        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        54 - 84 千赫（水平）/ 49 - 72 赫兹（垂直）
        FreeSync
        Y
        sRGB
        Y

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DisplayPort
        • HDMI（数字，HDCP）
        同步输入
        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        HDMI 音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单
        • 音量（ HDMI 音频输出）
        • 输入
        • SmartImage 游戏/返回
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 葡萄牙语
        • 俄语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        Kensington 锁
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/10  度

      • 功率

        开启模式
        26 W（标准）
        待机模式
        0.5 瓦
        关闭模式
        0.3 瓦
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        721 x 525 x 223  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        721 x 434 x 76  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        836 x 648 x 186  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        7.20  千克
        不带支座的产品（千克）
        6.90  千克
        带包装的产品（千克）
        10.11  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • WEEE
        • CECP
        • CCC

      • 机壳

        颜色
        黑色和青铜色
        表面
        光面

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          • 2015 Advanced Micro Devices, Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、FreeSync 和组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。其他名称仅供参考之用，且可能是其各自所有者的商标。