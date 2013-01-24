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曲面四倍高清液晶显示屏

328M6FJSB/93
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    曲面四倍高清液晶显示屏

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      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        MVA
        AMD FreeSync™ 技术
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        31.5 英寸/80 厘米
        色域（标准）
        NTSC 88%*，sRGB 103%*
        有效显示区
        697.34（水平）x 392.26（垂直）- 1800R 曲率*
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        2560 x 1440 @ 75 Hz
        响应时间（标准）
        4 毫秒（灰阶）*
        像素密度
        93 PPI
        亮度
        300  cd/m²
        对比度（标准）
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        50,000,000:1
        像素间距
        0.272 x 0.272 毫米
        视角
        • 178º（水平）/178º（垂直）
        • @ C/R > 10
        无闪烁
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        显示屏色彩
        16.7 M
        扫描频率
        30 - 114 千赫（水平）/ 48 - 76 Hz（垂直）
        sRGB
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      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 1.4
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        • 单独同步
        • 同步时呈绿色
        音频（输入/输出）
        音频输出

      • 便利性

        方便用户
        • 菜单/确定
        • 输入/向上
        • SmartImage 游戏/返回
        • SmartSize/向下
        • 打开/关闭电源
        控制软件
        SmartControl
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
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        • 韩语
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        • 葡萄牙语
        • 俄语
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        • 西班牙语
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        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（100 x 100 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

      • 底座

        倾斜
        -5/10  度

      • 功率

        开启模式
        54.6 W（标准）
        待机模式
        0.5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        713 x 514 x 209  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        713 x 427 x 88  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        829 x 609 x 265  毫米

      • 重量

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        6.44  千克
        不带支座的产品（千克）
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        带包装的产品（千克）
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      • 使用条件

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        0 至 40  °C
        温度范围（存储）
        -20 至 60  °C
        相对湿度
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        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        50000 小时（不包括背光）  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        • RoHS
        • 无铅
        • 不含汞
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CE 标记
        • CU-EAC
        • CCC
        • WEEE

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        光面/纹理

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          • 显示屏的圆弧半径以毫米为单位
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • NTSC 色域基于 CIE1976
          • sRGB 色域基于 CIE 1931
          • 2020 Advanced Micro Devices，Inc. 保留所有权利。AMD、AMD Arrow 徽标、AMD FreeSync™ 及组合是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。本出版物中使用的其他产品名称仅用于标识目的，并且可能是其各自公司的商标。