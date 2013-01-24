包装盒中的其他物品
- 遥控器电池
- 遥控器
- 保修单
- 电源线
- 桌架
CMND & 控制让您能够从中央位置远程配置和安装您的电视，而不必进入每个房间。轻松更新并管理您的所有显示屏，而所有操作都不会打扰您的客人。
CMND 和创建能够在您有需求时提供您想要的信息。CMND 的内容管理模块，它能够轻松创建并均匀分布互动的品牌酒店网页。量身定制您的电视，为客人提供关于酒店内最新进展的最新实时信息。
MyChoice 提供一种简单的低成本方式，为您的宾客提供优质的电视频道。同时，它还提供额外的收益流，让您回收原始电视投资的成本。
每次打开电视机，屏幕上均会显示欢迎页面。欢迎页面可在安装时通过一个简单的 .png 格式的欢迎图像进行品牌宣传和自定义。
提供的所有功能适用于比起居室要求更高的专业环境。从音量和菜单锁定到更严格的材料测试、节能、防盗遥控器和专用医疗和禁锢功能，可支持利基市场应用程序。
护士呼叫系统兼容使得飞利浦医疗保健电视成为一种高度集成的工具，不仅为用户/患者带来娱乐选择，同时也可为紧急医疗情况带来方便。
客人可以通过我们的全新屏幕时钟显示轻松了解当前时间。轻按按钮，时钟便显示在电视屏幕上，集增强可视性和降低功耗于一体。
通过内置计划程序在您需要时显示您想要的内容。可编程多达 7 种不同的计划程序，以显示您需要的任何内容类型。每日重复或在特定日期设置，如周末。如何选择，完全由您做主。
SmartInfo 可通过 SmartUI 为您的宾客提供酒店或城市信息。即使是在电视无法连接内网或互联网时，您的宾客仍可以访问此交互式酒店网页。您可以定期更改信息并让您的宾客轻松了解酒店的所有最新发展。
通过 Xpress 串行协议 (SXP)，电视可连接至外置编译解码器及所有主流互动系统提供商的机顶盒。
防止未经授权访问安装和配置设置，为访客带来最大的便利性，并能避免因为需要重新安装而造成不必要的成本。
此扬声器系统还可以连接耳机。接上耳机便于您个人欣赏，带来随心所欲畅的畅快听觉体验。
图片/显示
音频
设计
调谐器/接收/发送
接口（背面）
接口（侧面）
连通性增强
功能
人性化功能
医疗保健功能
多媒体
附件
功率
尺寸