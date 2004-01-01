IPTV。支持通过 IP 协议接收频道。安装您自己的 UI。

支持通过 IP 协议接收频道。您可以安装自己的用户界面 (UI)，UI 可存储在中央服务器上，并通过 IP 协议发送到电视。在 UI 发送到电视上之后，也可存储在本地。这能带来出色的灵活性和快速的安装体验，无论您要对飞利浦专业系统电视进行个性化设置，还是集中管理系统，都能从中受益。