超薄、精雕细琢的支架可完美通信

在着手打造新电视时，我们的团队充分考虑了从技术到设计的各个方面。经过精心设计的全新棱脚，用于打造电视下方的空间（传统支架通常所处的位置），为您提供更为身临其境的观赏体验。有什么效果？您将获得一款极具未来感的电视。