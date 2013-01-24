包装盒中的其他物品
- 遥控器
- 2 节 AAA 电池
- 桌架
- 电源线
- 快速入门指南
- 法律及安全手册
- 保修单
- 用户手册
分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口，便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。
在着手打造新电视时，我们的团队充分考虑了从技术到设计的各个方面。经过精心设计的全新棱脚，用于打造电视下方的空间（传统支架通常所处的位置），为您提供更为身临其境的观赏体验。有什么效果？您将获得一款极具未来感的电视。
飞利浦逐点高清引擎可优化图像质量，提供清晰的图像和精美对比度。因此，无论您在线传输还是从光盘观看，均可享受更清晰的图像、更明亮的白色和更深的黑色。
用一根线缆就能将设备输出的图像和音频信号传送到电视上，避免零乱的线缆。HDMI 使用未经压缩的信号，确保从信号源到屏幕的整个过程中始终保持高品质。搭配飞利浦的 Easylink 功能，您只需一个遥控器就能完成电视机、DVD、蓝光光盘播放机、机顶盒或家庭影院的大多数操作。
画质很关键。普通高清电视可提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。想像一下，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。
飞利浦应用程序库包含众多在线应用程序，只要您的智能电视连接至互联网，您就可以访问此库。就是这么方便！只需打开您的电视并使其连接至互联网，即可体验全新的在线娱乐世界。
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