可以通过一根电缆兼容全数字高清连接的 2 路 HDMI

HDMI 可在信号源和屏幕之间建立无压缩数字 RGB 连接，从而可呈现至佳画质。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入全向后兼容 DVI 信号源，而且包括数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。通过电视机背面的 1 路 HDMI 输入和电视侧面的 1 路 HDMI，您可以连接多种高清信号源（例如高清机顶盒、蓝光光盘播放机以及游戏控制台或数字摄像机）。您的电视已充分准备好迎接高清时代的到来。