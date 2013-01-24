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液晶电视

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      明智的选择

      在家享受影院观赏体验

      • 32 英寸
      • 高清
      可增强音响享受的超宽环绕声

      可增强音响享受的超宽环绕声

      超宽环绕声是飞利浦的音响技术，可显著放大声场，使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术，混合来自左右两侧的声音，从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果，并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

      可以通过一根电缆兼容全数字高清连接的 2 路 HDMI

      HDMI 可在信号源和屏幕之间建立无压缩数字 RGB 连接，从而可呈现至佳画质。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入全向后兼容 DVI 信号源，而且包括数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。通过电视机背面的 1 路 HDMI 输入和电视侧面的 1 路 HDMI，您可以连接多种高清信号源（例如高清机顶盒、蓝光光盘播放机以及游戏控制台或数字摄像机）。您的电视已充分准备好迎接高清时代的到来。

      每个动态低音增强双声道立体声为 10 瓦

      在音响中，瓦数越大，声音就越响亮。表示立体声扬声器，每个扬声器为 10 瓦。10 瓦 RMS 功放对电视机而言效果极佳

      USB 可以重复播放丰富的 MP3 格式的音乐和 JPEG 格式的照片

      通过 USB 多媒体连接，您无需通过电脑就可以直接欣赏 JPEG 照片和 MP3 音乐。将 USB 设备直接插入显示器，通过随附的遥控器轻松进入屏幕上使用方便的内容浏览器，开始欣赏您最喜爱的音乐或照片。

      数码晶彩技术提供鲜艳的影院级图像

      数码晶彩技术是一种画面创新技术，这种技术采用数码方式通过优化对比度、色彩和清晰度，从而调节和优化画面质量。看起来就像逼真的影院级图像。

      技术规格

      • 图片/显示

        宽高比
        16:9 宽屏幕
        屏幕对角线尺寸（英寸）
        32  英寸
        屏幕对角线尺寸（公制）
        81  厘米
        显示屏类型
        • 主动式矩阵液晶显示
        • 高清/LED
        面板分辨率
        1366 x 768
        画面效果增强
        • 720p 50/60 赫兹处理
        • 2D/3D 降噪
        • 3/2 - 2/2 移动下拉
        • 3D 梳状滤波器
        • 晶彩
        • 数码降噪
        • 动态对比度增强
        • 清晰度调节
        屏幕增强
        抗反射镀膜玻璃

      • 支持的显示分辨率

        电脑格式
        • 640 x 480，60 赫兹
        • 800 x 600，60 赫兹
        • 1024 x 768，60 赫兹
        • 1360 x 768，60 赫兹
        视频格式
        • 480i、60 赫兹
        • 480p、60 赫兹
        • 576i，50 赫兹
        • 576p，50 赫兹
        • 720p、50、60 赫兹
        • 1080i、50、60 赫兹

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        2x10 瓦
        音效增强
        • 自动音量调衡
        • 超宽环绕立体声
        声音系统
        • 单声道
        • 立体声

      • 便利性

        儿童保护
        儿童锁 + 父母端控件
        时钟
        定时关机
        连接增强
        捷联技术
        便于安装
        • 自动存储
        • 微调
        • PLL 数字调谐
        易于使用
        • 自动音量调衡
        • EasyLink
        • 屏幕显示
        • 侧控
        • 灵智图像
        • 灵智声音
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        遥控器
        电视遥控器
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      • 多媒体应用

        多媒体连接
        USB
        播放格式
        • 照片 (JPEG)
        • MP3

      • 调谐器/接收/发送

        天线输入
        75 欧姆（IEC 类）（背面）
        预设频道数
        200
        调谐波段
        • UHF
        • VHF
        电视制式
        • PAL B/G
        • PAL D/K
        • PAL I
        • NTSC M
        视频播放
        • NTSC
        • PAL

      • 连接

        电视天线
        75 欧姆（IEC 类）（背面）
        HDMI 1
        HDMI v1.3（背面）
        HDMI 2
        HDMI v1.3（侧面）
        分量视频 1
        YPbPr + L/R 音频（背面）
        AV 1
        CVBS 带 L+R 音频（背面）
        AV 2
        CVBS 带 L+R 音频（旁边）
        PC 输入
        • D-sub（背面）
        • 3.5 毫米迷你音频插孔（背面）
        AV OUT
        • CVBS（背面）
        • 音频 L/R 输出（背面）
        USB
        USB2.0x1（背面）
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 单键式播放
        • 系统信息（菜单语言）
        • 系统待机

      • 电源

        环境温度
        5 °C 至 40 °C
        主电源
        220-240 伏，50/60 赫兹
        功耗
        75  瓦
        待机功耗
        < 1 瓦

      • 尺寸

        兼容的墙架
        VESA 200x100 毫米

      • 附件

        随附的附件
        • 2 节 AAA 电池
        • 电源线
        • 遥控器
        • 桌架
        • 用户手册
        • 保修单
        用户手册
        简体中文

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 2 节 AAA 电池
      • 电源线
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