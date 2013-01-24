包装盒中的其他物品
- 2 节 AAA 电池
- 电源线
- 遥控器
- 桌架
- 用户手册
- 保修单
超宽环绕声是飞利浦的音响技术，可显著放大声场，使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术，混合来自左右两侧的声音，从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果，并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。
HDMI 可在信号源和屏幕之间建立无压缩数字 RGB 连接，从而可呈现至佳画质。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入全向后兼容 DVI 信号源，而且包括数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。通过电视机背面的 1 路 HDMI 输入和电视侧面的 1 路 HDMI，您可以连接多种高清信号源（例如高清机顶盒、蓝光光盘播放机以及游戏控制台或数字摄像机）。您的电视已充分准备好迎接高清时代的到来。
在音响中，瓦数越大，声音就越响亮。表示立体声扬声器，每个扬声器为 10 瓦。10 瓦 RMS 功放对电视机而言效果极佳
通过 USB 多媒体连接，您无需通过电脑就可以直接欣赏 JPEG 照片和 MP3 音乐。将 USB 设备直接插入显示器，通过随附的遥控器轻松进入屏幕上使用方便的内容浏览器，开始欣赏您最喜爱的音乐或照片。
数码晶彩技术是一种画面创新技术，这种技术采用数码方式通过优化对比度、色彩和清晰度，从而调节和优化画面质量。看起来就像逼真的影院级图像。
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